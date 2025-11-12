<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Pierson Fodé kommt vorbei, um mit Kyle Meredith über seine neue Netflix-Weihnachtskomödie zu sprechen Ein fröhlicher kleiner Ex-Mas. Die Hauptrollen spielen Alicia Silverstone und Oliver Hudson als geschiedenes Paar, das versucht, ein letztes Weihnachtsfest in der Familie zu feiern, bevor unweigerlich alles auf festliche Weise auseinanderfällt. Fodé spielt Chad, den charmanten neuen Freund, dessen gute Absichten mehr hervorrufen als Mistelzweig-Unheil. Der Schauspieler und das Model sprechen auch über sein arbeitsreiches Jahr, das mehrere Filme und eine Hauptrolle im kommenden Robert Zemeckis-Film beinhaltete Die letzte Frau Parrish. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

„Es war ein großartiges Jahr, insbesondere nach der Pandemie und den Streiks“, sagt Fodé. „Ich habe mein Team hart dazu gedrängt, mit einer erobernden Einstellung voranzukommen, und es hat sich ausgezahlt – dies ist mein vierter Film in diesem Jahr, und jetzt bin ich am Set und Zemeckis zwickt sich jeden Tag.“ Er lacht auch über seinen anhaltenden Ruf als „Zeitlupentyp ohne Hemd“ und erklärt: „Wenn Sie ohne Hemd sein wollen, machen Sie es zumindest viral. Damit werden die Rechnungen bezahlt, Mann.“

Dennoch ist das Selbstbewusstsein des Schauspielers Teil des Charmes, der ihn antreibt Ein fröhlicher kleiner Ex-Mas. „Sie müssen wissen, wofür Sie sich anmelden“, sagt er. „Netflix hat seine Weihnachtsfilm-Nische wirklich erobert, und ich liebe es, mit dieser Sandbox spielen zu können – es nicht zu ernst zu nehmen, Spaß zu haben und den Leuten etwas zu bieten, das sich einfach gut anfühlt.“ Außerhalb der Schauspielerei bleibt Fodé auf der Farm seiner Familie in Washington und in Veteranenangelegenheiten aktiv und bemerkt: „Es ist wichtig, sich an die Menschen zu erinnern, die das Land, in dem wir leben, aufgebaut haben. Geschichten zu erzählen ist großartig, aber es ist auch wichtig, diese Geschichten im wirklichen Leben zu würdigen.“

Hören Sie, wie Pierson Fodé darüber spricht Ein fröhlicher kleiner Ex-Mas, Die letzte Frau Parrishund mehr in der neuen Folge oben oder indem Sie sich das Video unten ansehen. Bleiben Sie über die neuesten Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit… auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform; Schauen Sie sich außerdem alle Serien im Consequence Podcast Network an.

