Anstatt die Folge von Dienstagabend abzusagen Jimmy Kimmel Live! Nach dem Tod des Bandleaders der Show, Cleto Escobedo III, im Alter von 59 Jahren beschloss Jimmy Kimmel, seinen gesamten 22-minütigen Monolog dem Gedenken an seinen lebenslangen besten Freund zu widmen.

Kimmel brach sofort in Tränen aus, als er sich an das Publikum wandte und begann: „Wir sind seit fast 23 Jahren auf Sendung, und ich musste nebenbei einige schwierige Monologe halten. Aber dieser ist der schwierigste, weil wir spät in der Nacht, heute früh, einen ganz besonderen Menschen verloren haben, der viel zu jung war, um zu gehen, und ich würde Ihnen gerne von ihm erzählen, wenn es Ihnen nichts ausmacht.“

Der Late-Night-Moderator sprach weiter über ihre lebenslange Freundschaft, die als Kinder in Las Vegas begann, und fuhr fort: „Es gab einen Jungen, der in meinem Block lebte. Er wohnte auf der anderen Straßenseite und zwei Häuser weiter. Er war etwas mehr als ein Jahr älter als ich. Sein Name war Cleto, aber wir alle nannten ihn jünger. Irgendwann trafen wir uns und wurden Freunde. Und nicht nur normale Freunde. Wir wurden rund um die Uhr sozusagen „Mama, bitte lass mich bei dir schlafen.“ Freunde. Eines Sommers ich Ich habe 33 Nächte hintereinander im Escobedo-Haus geschlafen und wollte, dass ich vor ihm auf die Knie ging. Und das tat ich auch gerne, weil wir uns nie langweilten.

Kimmel fügte während des gesamten Monologs einen Hauch von Humor hinzu und sprach über die Schabernacks, die er und Cleto als Kinder erlebten: „Wir boxten stundenlang in seinem Hinterhof, in seinem Schlafzimmer – wir versetzten uns auf jeden Fall viele Gehirnerschütterungen. Wir unterbrachen uns gegenseitig die Luftzufuhr und schlugen uns gegenseitig aus, um Spaß zu haben. Wir blieben die ganze Nacht wach, bestellten Pizzen zu den Häusern unserer Nachbarn und machten verrückte Anrufe. Wir nahmen sie mit einem kleinen Mikrofon auf, das an einem Saugnapf befestigt war, damit wir zuhören konnten.“ Wir haben ein Rap-Album gemacht wie die Beastie Boys – nur sehr schlecht. Wir haben gemeine Lieder über unsere Nachbarn und Freunde gemacht, ich habe mitgesungen. Seine Eltern hatten einen Betamax und HBO, mit dem wir versucht haben, nackte Menschen zu sehen.