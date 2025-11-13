Adele wird voraussichtlich ihr Schauspieldebüt in Tom Fords Verfilmung von Anne Rice geben Schrei zum HimmelDeadline zuerst gemeldet.

Der Pop-Superstar schließt sich einem Ensemble bestehend aus Nicholas Hoult, Aaron Taylor-Johnson, Ciarán Hinds, George MacKay, Mark Strong, Colin Firth, Paul Bettany, Owen Cooper, Daniel Quinn-Toye, Hunter Schafer, Josephine Thiesen, Thandiwe Newton, Theodore Pellerin, Daryl McCormack, Cassian Bilton, Hauk Hannemann und Lux ​​Pascal an.

Ford wird Regie führen Schrei zum Himmel aus seinem eigenen Drehbuch, während er gleichzeitig mit seiner Fade to Black-Firma produzierte. Die Geschichte spielt im Italien des 18. Jahrhunderts und dreht sich um einen venezianischen Adligen und eine kastrierte Sängerin aus Kalabrien, die beide nach Erfolg in der Opernwelt streben.

Dies ist Fords erster Film seit 2016 Nachtaktive TiereDer Spielfilm befindet sich derzeit in London und Rom in der Vorproduktion. Die Hauptdreharbeiten werden voraussichtlich Mitte Januar beginnen, bevor die Veröffentlichung im Spätherbst 2026 erfolgt.