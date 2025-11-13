Die generative KI-Plattform von OpenAI hat in der kreativen Community nicht viele Fans, und es scheint, dass man Trey Stone und Matt Parker zu ihnen zählen kann. Der South Park Die Folge „Sora Not Sorry“ des Duos dreht sich in dieser Woche größtenteils um die KI-Videoplattform, mit einer Handlung, in der Butters einen schulweiten Skandal entfacht, nachdem er sich an seiner Ex-Freundin Red rächen will, indem er Sora dazu benutzt, ein Video zu erstellen, in dem sie furzt und vom Weihnachtsmann angepinkelt wird.

Red revanchiert sich mit einem eigenen Sora-Video: eines, in dem Butters während einer Schulversammlung von der Studio-Ghibli-Figur Totoro belästigt wird. Detective Harrison Yates antwortet auf South Park Elementary und versucht, Butters zu befragen, da er glaubt, Butters sei Opfer eines tatsächlichen Übergriffs geworden, doch er wird von den Machern von Studio Ghibli unterbrochen, die Butters mit einer Unterlassungserklärung drohen. „Hunderte Künstler brauchen drei Jahre, um Totoro zu erschaffen. Und in zwei Minuten spuckst du deine Scheiße aus“, rufen sie. „Man kann mit der IP von jemandem nicht einfach machen, was man will!“

Zum Entsetzen von Detective Yates tauchen weitere von Sora erstellte Videos mit Schülern aus South Park auf, darunter eines, in dem Kenny von Popeye angegriffen wird, und in einem anderen, in dem Droopy Dog in Stans Maul kackt. Da Detectives Yates und sein Partner, Detective Murphy, keine Antworten bekommen können, beschließen sie, das Vertrauen der Schüler zu gewinnen, indem sie als Rocky und Bullwinkle verkleidet verdeckt arbeiten: „Wir lassen uns nicht kooperieren … Kinder reden nicht mit einem Polizisten … Wir müssen als einer dieser Raubtiere verdeckt vorgehen“, begründen sie.

Verwandtes Video

Unterdessen nutzt Peter Thiel – der glaubt, dass Cartman der Schlüssel zur Befreiung Trumps vom Antichristen ist und ihn daher immer noch als Geisel hält – Sora, um Cartmans Mutter zu beruhigen, indem er KI-generierte Videos ihres Sohnes sendet. Komischerweise zeigen die Videos, die er Mrs. Cartman schickt, die frühe Ära South Park Referenzen: „Ich habe seit fünf Jahren nicht einmal mehr über Cheese Poofs gesprochen“, sagt Cartman zu Thiel. „Das ist die Welt, in der du lebst, Junge. Jeder kann dich dazu zwingen, alles zu tun, was er will“, antwortet Thiel.

Drüben im Weißen Haus gesteht Donald Trump seinem Vizepräsidenten JD Vance schließlich, dass er Satans Baby nicht will. Ihre Beziehung überschreitet bald eine neue Schwelle, als sie in einem Whirlpool Pläne schmieden. Eins führt zum anderen, und POTUS und VPOTUS werden heiß und heftig zu den Klängen von „Foreigner in the Lincoln Bedroom“.

Im letzten Akt der Episode finden sich Butters, Stan und Kyle im Gerichtssaal mit Bluey wieder, der behauptet: „Sie haben mich gezwungen, Dinge zu tun, die ich normalerweise nie tun würde.“ Butters kommt schließlich der Wahrheit auf die Spur und gibt Cartman die Schuld, weil er ihn auf Sora 2 aufmerksam gemacht hat. Nachdem sie das Rätsel noch nicht ganz gelöst haben, beschließen die Ermittler, die Videos aufzuspüren, die Thiel Cartmans Mutter geschickt hat, was zu Thiels Verhaftung und Cartmans Freilassung führte. „Sieht so aus, als hätten wir gerade eine riesige Community von Online-Raubtiervergewaltigern namens Sora 2 geschnappt“, erklärt Detective Yates stolz.

Unterwegs stoßen sie jedoch auch auf Videomaterial aus dem Lincoln-Schlafzimmer von Trumps und Vances Affäre, das auf Thiels Computer gespeichert ist. „Wenn Fox News das sieht, werden sie nicht glücklich sein“, vermutet Detective Murphy.

Zum Glück für Trump hat er eine gute Erklärung: „Es ist eine Fälschung – es ist alles Sora 2.“

Hier finden Sie unsere vollständige Berichterstattung über diese Staffel von South Park