Fleet Foxes, St. Vincent, Jeff Tweedy, Gwen Stefani, Sharon Van Etten, der Vogel und die Biene und Weyes Blood gehören zu den Künstlern, die Feiertagsfavoriten für den Soundtrack zum neuen von Michael Showalter inszenierten Film covern. Oh. Was. Spaß. Das Album erscheint zusammen mit dem Debüt des Films am Mittwoch, dem 3. Dezember, über Sony Music Masterworks. Hören Sie sich unten Van Ettens Version von „2000 Miles“ der Pretenders an.

Der Soundtrack bietet außerdem Uwade, Lorelay Rodriguez von Empress Of und eine Zusammenarbeit zwischen Andy Shauf und Madi Diaz. Abgerundet wird die Sammlung durch Beiträge der Besetzung des Films, darunter ein Cover von „The 12 Days Of Christmas“ von Dominic Sessa und mehr. Die vollständige Titelliste finden Sie unten.

„Normalerweise bin ich sehr vorsichtig, wenn es um Coverversionen geht, insbesondere um einen Weihnachtssong – aber ich konnte mich mit der Tiefe des Textes identifizieren und erkennen, wie kompliziert unsere Gefühle rund um die Feiertage sein können“, sagte Van Ettan über ihre Version von „2000 Miles“. „Ich habe versucht, Chrissie Hyndes Version zu würdigen, indem ich mit meiner Band The Attachment Theory zusammengearbeitet habe. Ich hoffe, wenn The Pretenders es hören, spüren sie unsere Wertschätzung und Liebe für Chrissie, die Band und dieses Lied.“

Laut Tweedy „hat die Band das Unmögliche geschafft. Sie haben ein Weihnachtslied geschrieben, das fröhlich und dem Anlass angemessen ist, gleichzeitig aber seltsam, emotional und poetisch ist“, und bezieht sich dabei auf seinen Beitrag zum Soundtrack, einem Cover von „Christmas Must Be Tonight“. „Für mich bringt dieser Song das zum Ausdruck, worum es in dieser Saison am besten geht: das Licht.“

St. Vincent fügte hinzu: „In meinen liebsten Weihnachtsliedern schwingt eine unterschwellige Melancholie mit der Wärme ihrer Vertrautheit mit. Gesungen von einer Person, die vermutlich allein ist, ist ‚Have Yourself a Merry Little Christmas‘ ein Paradebeispiel: ‚Nächstes Jahr werden all unsere Probleme außer Sicht sein‘ … die Feiertage und ihre Festlichkeiten sind ein vorübergehender Zufluchtsort, eine Atempause nach einem beschissenen Jahr. Hoffentlich wird das kommende Jahr besser.“

Die physischen Exemplare sind auf 140-g-Farb-Vinyl und CD über Mutant erhältlich und verfügen über exklusive Kunstwerke mit Linernotes von Michael Showalter. Vorbestellungen laufen.

Laut einer Pressemitteilung Oh. Was. Spaß. In der Hauptrolle spielt Michelle Pfeiffer Claire Clauster, „der Klebstoff, der ihre chaotische, liebenswerte Familie in jeder Weihnachtszeit zusammenhält.“ In einer Wendung von Kevin McCallister lässt die Familie sie versehentlich auf einem besonderen Familienausflug zurück, den sie geplant hatte. „Sie hat die Nase voll und fühlt sich unterschätzt und macht sich auf den Weg zu einem spontanen Abenteuer. Während ihre Familie sich bemüht, sie zu finden, entdeckt Claire den unerwarteten Zauber eines Weihnachtsfestes, das vom Drehbuch abgekommen ist.“

Zum Ensemble des Films gehören außerdem Felicity Jones, Chloë Grace Moretz, Denis Leary, Dominic Sessa, Danielle Brooks, Devery Jacobs, Havana Rose Liu, Maude Apatow, Jason Schwartzman, Eva Longoria und Joan Chen.

Oh. Was. Spaß. (Original-Filmmusik) Tracklisting

1. „Shake The Snow Globe“ von Gwen Stefani

2. „Die Dinge, die wir aus Liebe tun“ vom Vogel und der Biene

3. „Have Yourself A Merry Little Christmas“ von St. Vincent

4. „2000 Meilen“ von Sharon Van Etten

5. „Angel In the Snow“ von Fleet Foxes

6. „Step Into Christmas“ von Uwade

7. „Stille Nacht“ von der Familie Wang

8. „Hot Cocoa“ von Gwen Stefani

9. „Snowqueen Of Texas“ von Weyes Blood

10. „Christmas Eve Can Kill You“ von Andy Shauf und Madi Diaz

11. „It’s My Life“ vom Vogel und der Biene

12. „Christmas Must Be Tonight“ von Jeff Tweedy

13. „Dance Of The Sugar Plum Fairy“ von Lorely Rodriguez (Empress Of)

14. „I Heard The Bells Of Christmas Day“ von der Familie Wang

15. „Die 12 Weihnachtstage“ von Dominic Sessa