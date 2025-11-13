Eines der Themen von Böse ist, dass Cynthia Erivo die Dinge manchmal selbst in die Hand nehmen muss. Nachdem ein Sicherheitsverstoß die Sicherheitskräfte beim Nickerchen erwischt hatte, tat sie genau das und beschützte Co-Star Ariana Grande mit einer Entschlossenheit, die der Belästiger so schnell nicht vergessen wird.

Der Vorfall ereignete sich bei der Singapur-Premiere von Böse: Für immer, der am 21. November in die US-Kinos kommt. Ein kleiner Influencer mit einem berüchtigten Ruf (wir werden nicht auf seine Seite verlinken) stürmte auf Grande zu und begann, auf und ab zu hüpfen, während er ihre Schulter hielt, während der Popstar darum kämpfte, sich zu befreien.

Fanaufnahmen hielten den Angriff aus allen Blickwinkeln fest. Aber die besten POVs zeigen einen wütenden Erivo, der seine Muskeln spielen lässt und ihn komplett aus dem Weg drängt, was dem Sicherheitsdienst Zeit gibt, aufzuholen. Wenn diese ganze Sache mit dem geliebten internationalen Superstar für Erivo nicht klappt, dann sind die Green Bay Packers auf der Suche nach einem richtigen Guard. Schauen Sie sich das Filmmaterial unten an.

Das ist das Schlimmste, was passieren kann. Ich kann nicht glauben, dass ich gesehen habe, wie Ariana vor meinen eigenen Augen belästigt wurde … und sie war kurz davor, mich auch zu erreichen 😞😞😞😞😞 pic.twitter.com/AEeph52us1 — dhya SIEHT ARI 🩵 (@lanagrandes) 13. November 2025