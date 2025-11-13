Es ist eine wirklich gute/schlechte Nachrichtensituation für Fans von Pokerface – Die schlechte Nachricht ist, dass Peacock das abgesagt hat Columbo-inspirierte Mystery-Serie mit Natasha Lyonne in der Hauptrolle nach zwei Staffeln. Die gute Nachricht ist, dass Schöpfer Rian Johnson einen wilden Plan hat, um die Serie am Leben zu erhalten: Lyonne durch Peter Dinklage als „menschlichen Lügendetektor“ der Serie nicht nur für Staffel 3, sondern auch für Staffel 4 zu ersetzen.

Laut Deadline ist die Messer raus Der Regisseur kauft eine neu gestartete Version der Show für zwei Staffeln bei anderen Sendern ein und wird mit dem Emmy ausgezeichnet Game of Thrones Star übernimmt die Rolle von Charlie Cale.

In einer Erklärung gegenüber Deadline sagten Johnson und Lyonne (die als ausführende Produzentin bei der Show bleiben würden): „Seit wir das Finale der zweiten Staffel geschrieben haben, haben wir gemeinsam an diesem nächsten Schritt gearbeitet. Wir lieben unser Pokerface und das ist die perfekte Möglichkeit, es am Laufen zu halten. Geben Sie uns eine Chance und vielleicht sehen wir Charlie Cale auf dieser offenen Straße wieder.“

Eine solche Neubesetzung einer wichtigen Hauptfigur hat es in der Fernsehgeschichte schon oft gegeben, obwohl dies das einzige mögliche Szenario zu sein scheint, das jemals dazu führen würde, dass Dinklage Lyonne in einer Rolle ersetzt. (Das heißt, man stelle sich Dinklage als Ben Grimms Liebesinteresse im nächsten vor Fantastische Vier Film ist ein amüsanter Gedanke.)

Kein neues Zuhause für Pokerface steht fest, aber mit Dinklage als neuem Star scheint das Interesse sicher zu sein. Weitere Informationen finden Sie hier, wo die ersten beiden Staffeln von Pokerface landete auf Folgeist die Liste der besten TV-Prozeduren aller Zeiten.