Charli XCX hat offiziell angekündigt Wuthering Heightsein neues Album, das Emerald Fennells 2026 erschienene Verfilmung von Emily Brontës Romanklassiker begleitet. Sie hat außerdem einen weiteren neuen Song aus dem Projekt veröffentlicht, der den Titel „Chains of Love“ trägt. Streamen Sie den Titel unten.

Erscheint am 13. Februar 2026, zeitgleich mit dem Kinostart von Wuthering HeightsDas Projekt umfasst 12 Originalsongs, darunter die kürzlich veröffentlichte John Cale-Kollaboration „House“. Bestellen Sie Ihr physisches Exemplar hier vor.

Das stimmungsvolle „Chains of Love“ erinnert an den Sound von Charlis Debütalbum von 2013, Wahre Romantikmit ihrem gefilterten Gesang, der über der Synthpop-Produktion schwebt. „Die Ketten der Liebe sind grausam“, singt sie. „Ich sollte mich nicht wie ein Gefangener fühlen/ Mein Gesicht wird blau/ Ohne dich kann ich hier nicht atmen.“

„Chains of Love“ ist der Soundtrack zum neuen Trailer Wuthering Heightsmit Margot Robbies Cathy und Jacob Elordis Heathcliff als Liebespaare, die unter einem schlechten Stern stehen. Der Clip zeigt die „größte Liebesgeschichte aller Zeiten“ und ist so übertrieben und dramatisch, wie man es sich nur wünschen kann, mit lüsternen Blicken, vielen Tränen, leidenschaftlichen Dialogen und natürlich Teasern für die kommenden Sexszenen (Wortspiel beabsichtigt?). Schauen Sie es sich unten an.

Neben ihrem Engagement bei Wuthering HeightsCharli wird im A24-Film die Hauptrolle spielen Der Moment. Basierend auf ihrer ursprünglichen Idee soll der Film nächstes Jahr in die Kinos kommen.