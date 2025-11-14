Der neue Trailer für Prime Video’s Ausfallen Staffel 2 verspricht mehr von dem, was Staffel 1 so süchtig machenden Spaß gemacht hat: Eine chaotische postapokalyptische Landschaft voller großartiger Charakterdarsteller, darunter Walton Goggins‘ „The Ghoul“, der mehr Menschlichkeit denn je zeigt, während er weiter nach seiner Familie sucht.

Im Trailer werden auch neue Charaktere enthüllt, gespielt von Kumail Nanjiani und Macaulay Culkin – sowie die Stadt New Vegas, was für Spielefans sehr aufregend ist. (Besonders Spielefans, die sehen wollen, wie Ghoul Elvises in den Kopf geschossen wird.) Im Mittelpunkt des Trailers steht die aufgefrischte Zusammenarbeit zwischen dem Ghoul und Lucy (Ella Purnell), einer Vault-Überlebenden, die ihren doppelzüngigen Vater Hank (Kyle MacLachlan) vor Gericht bringen will. MacLachlan stiehlt hier so ziemlich die Show, indem er einen schicken neuen Anzug und fröhlich explodierende Mäuse modelliert.

Ausfallen Außerdem spielen Aaron Moten, Moisés Arias, Leslie Uggams, Zach Cherry und mehr mit. Die erste Staffel wurde von den Kritikern gut aufgenommen und erhielt außerdem 15 Emmy-Nominierungen, darunter eine Auszeichnung als Beste Dramaserie.

Premiere der zweiten Staffel auf Prime Video am 17. Dezember 2025. Wissen Sie, zu Weihnachten. Weitere Informationen finden Sie in unseren Interviews mit den Darstellern und Machern darüber, wie wir Comedy ans Ende der Welt bringen.