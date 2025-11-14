Taylor Swift hat den Trailer zu ihren neuen sechsteiligen Dokumentationen geteilt. Das Ende einer Äradas ihren Blockbuster „The Eras Tour“ aufzeichnet. Die ersten beiden Folgen werden am 12. Dezember auf Disney+ Premiere haben, in den folgenden zwei Wochen erscheinen wöchentlich zwei weitere Folgen bei den Streaming-Diensten.

Der Trailer enthält Aufnahmen hinter den Kulissen von Swift auf Tour, von den Proben mit Sabrina Carpenter und Ed Sheeran vor ihren jeweiligen Überraschungsauftritten bis hin zu intimen Momenten mit ihrem jetzigen Verlobten Travis Kelce.

Folge hat Swifts „The Eras Tour“ kürzlich zum siebtgrößten Konzert aller Zeiten gekürt. Zu ihren zahlreichen Auszeichnungen zählt die Tournee mit den höchsten Einnahmen aller Zeiten, darunter die erste, die einen Umsatz von über 2 Milliarden US-Dollar erzielte und eine Reihe von Besucherrekorden aufstellte.

Ebenfalls am 12. Dezember startet Disney+ Taylor Swift: The Eras Tour – Die letzte Showein neuer Konzertfilm, der Swifts letzten Abschiedsauftritt „Eras Tour“ am 8. Dezember 2024 im BC Place in Vancouver festhält. Im Gegensatz zu ihr 2023 Epochen-Tour Konzertfilm, dieses Performance-Material enthält Material aus ihrem 2024er Album, Die Abteilung „Die gefolterten Dichter“..