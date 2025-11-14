Zum ersten Mal seit 2016 haben wir einen neuen Film von Regisseur Gore Verbinski (Fluch der Karibik: Der Fluch der schwarzen Perle), auf die man sich freuen kann – und dieser sieht nach einer wilden Fahrt aus. Viel Glück, viel Spaß, stirb nichtDieser erste Trailer verrät, dass Oscar-Gewinner Sam Rockwell als Zeitreisender aus einer apokalyptischen Zukunft zu sehen ist. Sein Ziel: Die Gegenwart retten … vor sich selbst.

Viel Glück, viel Spaß, stirb nicht Außerdem spielen Haley Lu Richardson, Michael Peña, Zazie Beetz, Asim Chandhry, Tom Taylor und Juno Temple einige der Fremden, die Rockwells Figur für seine Mission zu gewinnen versucht. Die offizielle Zusammenfassung mit freundlicher Genehmigung von Briarcliff Entertainment: „Ein Mann, der behauptet, aus der Zukunft zu kommen, nimmt die Gäste eines legendären Diners in Los Angeles als Geiseln auf der Suche nach unwahrscheinlichen Rekruten, um die Welt zu retten.“

Schauen Sie sich unten den neuen Trailer an, der den Titel des Films auf unterhaltsame lyrische Weise verwendet. Die Ensemble-Science-Fiction-Komödie soll am 13. Februar 2026 in den Kinos Premiere feiern. Weitere Informationen finden Sie im Rückblick darauf, wie Verbinski das Konzept des asiatischen Horror-Remakes perfektionierte Der Ring (2002).

