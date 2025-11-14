Johnson Wen, ein abscheulicher Influencer, dessen Trick darin besteht, Prominente anzugreifen und auf ihnen auf und ab zu springen, bis er vom Sicherheitsdienst weggeschleppt wird, wurde in Singapur festgenommen und wegen Belästigung der Öffentlichkeit angeklagt Böse: Für immer Angriff auf dem roten Teppich von Ariana Grande.

Wens soziale Seiten (Bruder erhält keinen Link von uns, sind aber nicht schwer zu finden) sind vielleicht am berüchtigtsten dafür, dass sie bei der Weltmeisterschaft 2023 das Spielfeld überfallen und The Weeknd unwillkommen umarmen. Seine Videos zeigen auch, wie er Katy Perry zutiefst unwohl fühlt und wie er ein Chainsmokers-Konzert unterbricht (verbessert?). Selbst eine kaputte Uhr geht zweimal am Tag richtig.

Seine Belästigung von Grande in Singapur war körperlicher und, ehrlich gesagt, gewalttätiger als seine anderen Stunts, inspirierend Böse Co-Star Cynthia Erivo soll ihn verdammt noch mal aus dem Weg räumen. Leg dich nicht mit Erivo an, ist hier eine Lektion. Sei kein Stück Scheiße, das ist etwas anderes. Über VielfaltWen drohen Geldstrafen von bis zu 2.000 S$ (1.540 USD), wenn er für schuldig befunden wird.

Böse: Für immer stürmt in einer Woche, am 21. November, in die US-Kinos.