Hier sind einige gute Neuigkeiten für Labyrinth Fans: Die Jim Henson Company bringt den beliebten Fantasy-Musicalfilm im Januar 2026 zurück in die Kinos.

Labyrinth wird vom 8. bis 11. Januar auf die große Leinwand zurückkehren und zum 40-jährigen Jubiläum in 4K Ultra HD remastered werden. Zu jeder Vorführung gehört ein Featurette zu Ehren der Fans des Films, der vor Ort bei der jüngsten britischen Veranstaltung „Labyrinth Experience & Masked Ball“ gedreht wurde. Tickets sind ab sofort über Fathom Entertainment erhältlich.

Regie führte Jim Henson selbst. Labyrinth Im Mittelpunkt steht Jennifer Connelly als 16-jährige Sarah Williams, die durch ein magisches Labyrinth rennen muss, um ihren kleinen Stiefbruder vor dem Goblin-König zu retten, gespielt von David Bowie in seiner denkwürdigsten Rolle.

Wenn Sie es kaum erwarten können Labyrinth Um in die Kinos zurückzukehren, können Sie sich eine physische 4K-Kopie schnappen, um sie zu Hause zu genießen, oder sie auf Hulu streamen.

In anderen Nachrichten der Jim Henson Company können Fans im Rahmen einer Live- und Online-Auktion am 25. November in Los Angeles auf mehr als 400 Artikel bieten – darunter Requisiten, Kostüme, Bühnenbilder, Poster, signierte Erinnerungsstücke und handgefertigte Puppen.