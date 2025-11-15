Es ist offiziell: Casper, der freundliche Geist, und Ghostbusters, die paranormalen Ermittler, existieren im selben Universum. Dan Aykroyd bestätigte dies kürzlich bei einem Auftritt auf der Seltsam reden Podcast, in dem er seinen Cameo-Auftritt als Ray Stantz in den 1995er Jahren spielerisch behauptete Casper ist in der Tat Kanon.

Unter Hinweis darauf, dass es der 30. Jahrestag von war CasperModerator Aaron Sagers fragte den Comedy-Star, ob sein Auftritt im Film kanonisch sei. „Ich denke schon, wenn man bedenkt, dass (ausführender Produzent Steven) Spielberg nach mir gefragt und gesagt hat: ‚Komm und mach das‘, und dass sie mich dort eingebaut haben“, sagte Aykroyd. „Natürlich ist es eine schöne Anspielung auf das, was wir mit Ivan (Reitman) und allen anderen gemacht haben. Ich denke, das muss man zweifellos in den Kanon aufnehmen.“

Für diejenigen, die sich nicht erinnern, Casper Carrigan Crittenden (Cathy Moriarty) versucht, Whipstaff Manor von einem Geisterquartett zu befreien – Casper und seinem Trio einmischender Onkel. Zu ihren ersten Versuchen gehört es, Don Novellos Vater Guido Sarducci als Exorzisten anzuheuern und 555-2368 anzurufen, um die Ghostbusters herbeizuholen. Nachdem er festgestellt hat, dass die Geister zu beunruhigend sind, um sie einzufangen, rennt Stantz von Aykroyd aus dem Haus und sagt zu Carrigan: „Wen rufst du an? Jemand anderes.“ Sie können die Szene unten sehen.

Das macht es also technisch gesehen fünf kanonisch Geisterjäger Filme nach den beiden Originalen und die modernen Fortsetzungen, zuletzt Gefrorenes Imperium. Zusätzlich zur Beilegung der alten Debatte ging Aykroyd auch auf die Zukunft des beliebten Franchise ein. Auf die Frage, ob „wir eine Portion glücklichen rosa Schleims auf dieser Welt brauchen? Brauchen wir die Freiheitsstatue, die umherläuft, um uns zusammenzubringen?“, schlug Aykroyd das nächste vor Geisterjäger Der Film könnte genau das ansprechen.

„Pink Slim könnten wir sicher jederzeit gebrauchen“, scherzte er. „Es ist interessant, wir werden sehen, was wir als Nächstes machen Geisterjäger Funktion – und es wird eine geben. Es geht nur darum, welchen Weg wir einschlagen werden? Und ich denke, wie kann man angesichts der kreativen Menschen in der Welt, in der wir heute leben, einiges von dem, was wir in Bezug auf das abscheuliche Verhalten der menschlichen Spezies sehen, nicht berücksichtigen? Das kann man sich anschauen, wissen Sie, vielleicht manifestiert es sich in einer Art böser Formation. Nicht sicher. Jason (Reitman) arbeitet dort mit der kreativen Crew des Ghost Corps zusammen. dort oben in Los Angeles; Ich bin sehr gespannt, was dabei herauskommt.“

Er fuhr fort: „Wir machen einen wirklich tollen Animationsfilm Geisterjäger. Es erscheint ziemlich bald und die Charaktere, die gesamte Einstellung und das Aussehen von Manhattan sind wirklich aufregend. Ich denke also, dass es für diese Autoren vielleicht eine Gelegenheit gibt, einige der Probleme anzusprechen, die wir heilen und mit unserem Leben weitermachen müssen.“

