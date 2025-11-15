Sie geht in den Kaninchenbau: Sabrina Carpenter wird die Hauptrolle in einem Film spielen Alice im WunderlandMusikfilm zum Thema.

Der Hollywood-Reporter beschreibt den Film als Carpenters Leidenschaftsprojekt, das sie selbst vor einem Jahr mit „konkreten Ideen und einem Lookbook“ zu Universal brachte. Lorene Scafaria (Hustler) wurde an Bord geholt, um das Feature zu schreiben und zu leiten.

Neben ihrer Hauptrolle wird Carpenter den Film zusammen mit Marc Platt produzieren (Böse).

Lewis Carrolls Alice im Wunderland wurde bereits zweimal verfilmt: zuerst in Disneys Zeichentrickklassiker von 1951 und später in Tim Burtons Live-Action-Version von 2010 mit Johnny Depp, Anne Hathaway und Helena Bonham Carter.

Verwandtes Video

Obwohl Carpenter mittlerweile ein vollwertiger Popstar ist, begann sie ihre Karriere als Schauspielerin und wurde in der Disney-Channel-Serie bekannt Mädchen trifft Welt. Er hat auch in Filmen mitgewirkt, darunter Abenteuer im Babysitten, Der Hass, den du gibstUnd Die kurze Geschichte des langen Weges.