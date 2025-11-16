Pixar hat den ersten Teaser-Trailer für veröffentlicht Toy Story 5. Die Vorschau deutet auf das Ende des „Zeitalters des Spielzeugs“ hin, als Buzz, Woody und die Bande mit der schlimmsten neuen Technologie konfrontiert werden: einem Kinder-Tablet namens Lilypad (gesprochen von Greta Lee). Sehen Sie sich unten den Trailer an, der von einer überarbeiteten Version von „Never Tear Us Apart“ von INXS untermalt wird.

Erscheint am 19. Juli 2026, Toy Story 5 Viele der beliebten Hauptdarsteller werden zurückkehren, darunter Tom Hanks als Woody und Tim Allen als Buzz Lightyear. Zu den weiteren Gästen am Stand gehören Joan Cusack als Jessie, Blake Clark als Slinky Dog und Tony Hale als Forky. Neben Lee wird Conan O’Brien als Leiter von Smarty Pants, einem technischen Spielzeug für das Toilettentraining, dem Franchise beitreten.

Lees Charakter wird als „ein High-Tech-Smart-Tablet in Froschform … beschrieben, das die Arbeit von Buzz, Woody, Jessie und dem Rest der Bande exponentiell schwieriger macht, wenn sie sich mit der völlig neuen Bedrohung der Spielzeit auseinandersetzen müssen.“

Andrew Stanton, Co-Autor aller vier vorherigen Beiträge und alleiniger Autor dieses Beitrags, übernimmt die Regie Toy Story 5. Zuvor führte er auch Regie WALL•E, Nemo findenUnd Dorie finden.

Der Neuzugang erscheint 31 Jahre nach dem Originalfilm und sieben Jahre nach dem Oscar-prämierten Film, der eine Milliarde US-Dollar einspielte Toy Story 4. Natürlich endete dieser Film damit, dass Woody sich dafür entschied, ein Leben als „verlorenes Spielzeug“ auf einem Jahrmarkt mit Bo Peep zu führen. Es bleibt also unklar, wie er wieder bei der alten Bande bei Bonnie’s landet.