Palm Royale Der Schöpfer und Showrunner Abe Sylvia kam vorbei, um mit Kyle Meredith über die zweite Staffel der Apple TV+-Serie zu sprechen, und es ist klar, dass er das glamouröse Chaos der Show verdoppelt hat. Der neue Lauf beginnt damit, dass Maxine Delacorte (Kristen Wiig) nach der Implosion der letzten Staffel völlig im sozialen Exil ist und sich in eine größere, auffälligere, verdrehtere Welt stürzt. Sylvia und Meredith beschäftigen sich mit allem, von der gestapelten Besetzung bis hin zu den in die Satire eingewobenen Gesellschaftskommentaren. Hören Sie sich Ihre Podcasts oben an oder wo auch immer Sie sie bekommen.

Sylvia hat ein ziemlich einfaches Geheimnis, wie er die Wendungen der Serie auf den Punkt gebracht hat: „Wir haben mit dem Schreiben der zweiten Staffel begonnen, bevor die erste Staffel überhaupt ausgestrahlt wurde“, erzählt er Meredith und bemerkt, dass der Autorenraum geöffnet wurde, als er sich noch in der Postproduktion befand. Das bedeutete, dass er nicht auf Online-Reaktionen schrieb: „Ich musste mir keine Sorgen um die Reaktion des Publikums machen“, sagt er und nennt die Freiheit überraschend befreiend.

Aber unter dem hellen Glanz der Serie verbirgt sich die dunklere Realität, die Sylvia persiflieren möchte – insbesondere die Art und Weise, wie Frauen in der High Society um 1969 behandelt wurden. „Wir beginnen Episode eins und Maxine trägt buchstäblich eine Zwangsjacke, weil sie die Kühnheit hatte, auf einer Party zu weinen“, sagt er und verknüpft den Moment mit echten Geschichten, die er in alten Sozialgeschichten von Palm Beach gefunden hat. In diesen „in Ungnade gefallenen Wohnungen der Gesellschaftsschicht“ lebten oft Frauen, die einfach „das Gefühl hatten“, dass ihre Ehemänner sie nicht gutheißen würden. Aus diesem Grund konzentriert sich diese Staffel stark auf Themen wie Schwesternschaft, Ehrgeiz und den hauchdünnen Grat zwischen emotional und als aus den Fugen geraten abgestempelt zu werden.

Hören Sie, wie Abe Sylvia darüber spricht Palm Royale Staffel 2 und mehr in der neuen Folge oben oder im Video unten.

