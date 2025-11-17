Origins ist zurück und Hardrocker Des Rocs teilt die Einflüsse hinter seiner neuesten Single „The Juice“.

Des Rocs hat sich immer darum bemüht, die Art von zurückgekämmtem, verschwitztem Mut wiederzuerlangen, die Eltern überhaupt erst vor Rockmusik fürchtete. Seine Songs – die den Soundtrack zu UFC-Kämpfen und den neuen Kämpfen bildeten Borderlands 4 Videospiel („The Land“) – wollen kollektive überbewusste Erinnerungen an Drag-Rennen und an Maschendraht zersplitternde Bierflaschen wecken. Die neue Single „The Juice“ fängt diesen rebellischen Geist besser denn je ein.

„‚The Juice‘ ist wie mein Rock’n’Roll-Fantasieland“, erzählt Des Rocs Folge. „Dieser Song ist wirklich repräsentativ für eine Art Dualität, die Des Rocs ausmacht. Da ist der Entertainer gegen den Kerl, der gegen etwas unter allem kämpft. Auf einem Album liebe ich es, sehr persönliche Songs mit den übertriebenen Fastballs in Einklang zu bringen.“

Dieser besondere Fastball wird mit muskulösen Gitarrenriffs und stampfenden Drums direkt in den Magen geschleudert und verspricht, die Dinge rau und am Laufen zu halten. Wir werden sehen, wie es in das neue Album von Des Rocs passt, wenn es Anfang nächsten Jahres bei Sumerian Records erscheint.

Werfen Sie vorerst einen Blick in den Text-Visualizer unten und lassen Sie Des Rocs‘ „The Juice“ Ihre Ohren mit ungefiltertem Rock’n’Roll füllen. Lesen Sie dann weiter, um mehr über die Ursprünge der Single zu erfahren.