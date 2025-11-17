Sydney Sweeneys Name ist seit Jahren in Hollywood in aller Munde, aber sie hat sich mit Abstand zur sichtbarsten Schauspielerin des Jahres 2025 entwickelt. Sie ist täglich im Trend, wird endlos in Erinnerung gerufen und gilt als „unauflösbar“ – die schiere Anzahl der Blicke auf Sweeney ist das, wofür die meisten A-Prominenten bezahlen würden. In einer Welt, in der Aufmerksamkeit eine Währung ist, könnte Sweeney der reichste Schauspieler der Welt sein. Es gibt nur ein kleines Problem: Nur wenige Leute scheinen ihre Filme wirklich sehen zu wollen.

Sweeneys blaue Rehaugen, sein ruhendes IDGAF-Gesicht und seine allgemein unbeeindruckte Haltung sind allgegenwärtig geworden. Es ist fast unmöglich, durch eine App zu scrollen, ohne auf etwas zu stoßen – irgendetwas – über sie.

Es wäre nicht übertrieben zu sagen, dass sich die Atmosphäre rund um Sydney Sweeney anders anfühlt als alles, was wir in den letzten Jahren erlebt haben. Die breite Öffentlichkeit ist von ihr besessen, und Veröffentlichungen scheinen einen Anreiz zu haben, zumindest Bilder von ihr zu veröffentlichen, wenn nicht sogar ununterbrochen über sie zu berichten. Der Wunsch, immer auf dem Laufenden zu bleiben, was sie so macht, ist enorm – und übersteigt bei weitem den Wunsch, ihr dabei zuzusehen, wie sie die Dinge tut, für die sie ursprünglich berühmt wurde.

Sweeneys neuester Film, Christyin dem sie die Hall-of-Fame-Boxerin Christy Martin porträtiert, die am Eröffnungswochenende an der Kinokasse bombardiert wurde. Der von David Michôd inszenierte und von Sweeney koproduzierte Film spielte bei einem Budget von 15 Millionen US-Dollar magere 1,3 Millionen US-Dollar ein. Das Indie-Studio Black Bear, das kürzlich mit dem Vertrieb in den USA begonnen hat, hat es geschafft Christy seine allererste Veröffentlichung in den USA, was den harten Kampf des Films noch weiter verlängerte.

„Ich bin so zutiefst stolz auf diesen Film“, schrieb Sweeney am 10. November in einem Instagram-Post und ging damit auf das Gerede ein, dass das Box-Biopic auf mehr als 2.000 Leinwänden zu den schlechtesten Eröffnungen für eine Neuerscheinung gehöre. Sie fügte hinzu, dass sie „stolz sei, jemanden zu repräsentieren, der so stark und belastbar ist wie Christy Martin“, und nannte die Erfahrung „eine der größten Ehren meines Lebens“.

„Also ja, ich bin stolz“, fuhr sie fort. „Warum? Weil wir Kunst nicht immer nur wegen der Zahlen machen, sondern wegen der Wirkung. Und Christy war das wirkungsvollste Projekt meines Lebens. Danke Christy. Ich liebe dich.“ Seitdem hat ihre Schauspielkollegin Ruby Rose die Casting-Entscheidung kritisiert, und Christy Martin selbst hat Sweeney verteidigt und sie als „Freundin und Verbündete“ bezeichnet.

Vor ChristyNach der Veröffentlichung von Sydney Sweeney sorgte die Presseauflage für mehr Schlagzeilen über ihr Privatleben und ihre viralen Momente als über den Film selbst. Ihr November GQ Ihr Profil wurde bis zum Überdruss aggregiert, weil sie auf ihre American-Eagle-Jeans-Werbung und den angeblichen Eugenik-Hinweis nicht reagierte, was einen wochenlangen Diskussionszyklus auslöste.

Falls Sie sich irgendwie nicht an die Kampagne erinnern: Im Mittelpunkt standen „gute Jeans“. In einer von mehreren Anzeigen zieht Sweeney verführerisch den Reißverschluss einer Jeans zu und vermittelt dabei kokett die folgende Botschaft: „Gene werden von den Eltern an die Nachkommen weitergegeben und bestimmen oft Merkmale wie Haarfarbe, Persönlichkeit und sogar Augenfarbe. Meine Jeans sind blau.“

Nachdem die Empörungsmaschinerie auf Hochtouren laufen sollte, machten sich Kritiker – sowohl Profis als auch Tastaturkrieger – an die Arbeit und äußerten Unglauben und Enttäuschung über das, was manche als Hundepfeife in Werbeform bezeichneten. Unterdessen stellte sich das Weiße Haus den Rassismusvorwürfen, die auf sie zukamen, und bezeichnete die Kritik als „idiotisch“.

Wenn man Gelegenheit hat, die Gegenreaktion anzugehen GQSweeneys Antworten waren durchweg mild, sogar einstudiert: „Ich denke, wenn ich ein Thema habe, über das ich sprechen möchte, werden die Leute es hören.“