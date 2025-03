GWAR hat eine Vorführung ihres Dokumentarfilms angekündigt. Das ist Gwarmit einem Q & A -Moderator des Filmemachers Kevin Smith. Die Special Screening findet am 30. August in Smiths eigenen Smodcastle Cinemas in Atlantic Highlands, New Jersey, statt.

Zusätzlich zum Screening und der Fragen und Antworten, Die Teilnehmer können ihr Ticket für die Teilnahme an einem Foto-Op mit Kevin und einem mit Rüstungsgekleidet gekleideten GWAR aktualisieren.

Holen Sie sich GWAR -Tickets hier

„Als Relikt der 90er Jahre half ich gerne, diese blutigen Legenden zu feiern, die seit den 80ern das Publikum begeistern!“ begeisterte Smith in einer Pressemitteilung. „Gwar ist nicht nur ihren grausamen Wurzeln treu geblieben, sondern auch ihren Platz in der Branchengeschichte ausgebaut.“

Gwars The Berserker Blulthar fügte hinzu: „Sie lächerliche Menschen könnten ein paar Dinge von Kevin Smith lernen. Wenn Sie einen seiner Filme gesehen haben, haben Sie es wahrscheinlich bereits getan. Er hat die 37 Dicks-Szene (Genie) geschrieben, er hat Alanis Morissette als Gott gegossen. Pimbly-Face-Legion der Fans. “

Regelmäßige Tickets für das Screening und die Fragen und Antworten kosten 25 US -Dollar, während das Special Photo Op -Ticket 100 US -Dollar (einschließlich der Vorführung und der Q & A) kostet, beide über die Smodcastle Cinemas -Website erhältlich.

Gwars Dokumentarfilm Das ist Gwar Der Dokumentarfilm erzählt 2021 im Jahr 2021. Nach der legendären Schock-Metall-Band erzählt er die Geschichte der interplanetarischen Scumdogs-nachdem der verstorbene Band-Mastermind Dave Brockie durch seine moderne Inkarnation aufgebraucht ist, die von dem oben erwähnten Blöthar, dem Berserker, vorgenommen wurde.

Vor der bevorstehenden Vorführung mit Kevin Smith wird Gwar ihr 40 -jähriges Bestehen mit einem Lauf von US -Headliner -Shows von Mai bis Juni feiern. Holen Sie sich hier Tickets und schauen Sie sich auch die eigene CBD -Produkte der Band an.