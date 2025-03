Hören Sie sich an: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Kyle Meredith setzte sich mit Ben Barnes zusammen über sein Debütalbum zu sprechen, Wo das Licht hereinkommt, und die Wirbelsturmerfahrung seiner ersten großen Tour. Inspiriert von klassischen Seelen- und Rockeinflüssen wie Stevie Wonder und David Bowie wollte Barnes wollte, dass die Platte alle Phasen einer Beziehung widerspiegelt, von der Verliebtheit bis zum Herzschmerz. „Ich wollte, dass es um all die Dinge geht, die ich in Beziehungen gefühlt habe, nicht nur in einigen von ihnen“, erklärt er. Hören Sie oben oder wo immer Sie Ihre Podcasts bekommen.

Trotz seines Hintergrunds als Schauspieler gibt Barnes zu, dass es eine ganze Reihe neuer Herausforderungen mit sich bringt, als Musiker auf die Straße zu gehen. „Es war anstrengender und testender als ich dachte, aber auch viel spannender und erfüllender“, sagt er. Barnes öffnete sich auch darüber, wie sich live seine Perspektive veränderte. Nachdem er zu Beginn der Tour nervös auf die Bühne getreten war, fand er sein Selbstvertrauen, als er Veranstaltungsorte wie Los Angeles ‚The Wiltern und Londons Hirts Bush Empire erreichte. „Am Ende hatte ich tatsächlich das Gefühl, dorthin zu gehören“, sagt er.

Was seine Schauspielkarriere betrifft, wechselt Barnes mit der bevorstehenden Adaption von Stephen King zurück auf den Bildschirm Das Institutwo er einen moralisch geerdeten Charakter spielt – eine erfrischende Veränderung nach einer Reihe von bösartigen Rollen. Er beschreibt das Projekt als spannende Abreise und benutzte sogar Musik, um in den Charakter zu kommen und eine Wiedergabeliste zu kuratieren, um die Stimmung zu erfassen. „Ich freue mich darauf, dass die Leute diesen sehen“, sagt er und deutet darauf hin, dass die Fans etwas Unerwartetes aus der Serie erwarten können.

