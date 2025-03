Hamdan Ballal, der Oscar-Preisträger von Filmemacher von Kein anderes LandBerichten zufolge wurde israelische Soldaten verhaftet, nachdem Siedler sein Haus angegriffen hatten.

Der Mitarbeiter von Ballal, Yuval Abraham Kein anderes Land. Sie schlugen ihn und er hat Verletzungen in Kopf und Magen, blutet. Soldaten marschierten in den Krankenwagen, den er anrief, und nahm ihn. Seitdem kein Zeichen von ihm. “

Unter Berufung auf fünf jüdische amerikanische Aktivisten, die den Angriff miterlebten, der Wächter Berichte, dass Ballal am Montag von etwa 15 bewaffneten Siedlern im palästinensischen Dorf Susiya in der Region Masafer Yatta umgeben und angegriffen wurde. Soldaten intervenierten schließlich und verhafteten Ballal.

Der in Palästinenser geborene Ballal mit Co-Regisseur Kein anderes Land als Teil eines palästinensischen israelischen Kollektivs von vier Aktivistenfilmherstellern, darunter Abraham. Der Film zeichnet den systematischen Abriss palästinensischer Häuser im Westjordanland über einen Zeitraum von vier Jahren zwischen 2019 und 2023 auf, sagte weitgehend aus der Perspektive des Co-Direktor-Basel-ADRA.

Bei den Academy Awards dieses Monats, Kein anderes Land Won bester Dokumentarfilm. Während es in New York und Los Angeles nur begrenzte Theatervorführungen erhielt, hat es noch keinen US -Distributor für eine breitere Veröffentlichung gesichert.