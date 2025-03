Das Büro wurde vor 20 Jahren auf NBC uraufgeführt. Um zu feiern, besuchen wir unser Feature in den 25 besten Eröffnungen der Show.

Nur wenige Shows nagelten die Kunst der Kälte offen wie Das Büro -Diese schnell getroffenen Vignetten, die den absurden, unangenehmen Charme von Dunder Mifflins Scranton-Zweig festhielten. Sie gedeihen von Chaos, Schüttelfrost und Charakter und gaben den Ton an, bevor das Titellied jemals eintrat. Ob es sich um einen von Jims heimtückischen Streiften gegen Dwight, Stanleys liebenswerte Mürrinität oder Michael Scotts unaufhörliche Forderungen handelt, geliebt und bewundert zu werden,,, Das BüroDie Erkältung enthielt einige der besten und memefähigen Momente der Show.

Jetzt, da viele von uns über eine x -te -Wiederverwache der Show nach dem Jubiläum nachdenken, dachten wir, wir würden einige unserer Lieblingserkältungen aus den neun satten Jahreszeiten der Geschichte der Show aufschlüsseln. (Staffel 1 hatte keine kalten Öffnung, daher fehlt es in dieser Liste.) Kochen Sie einen Topf mit Kevins berühmtem Chili, Parkour Hardcore zu einem schönen, bequemen Stuhl und lassen Sie uns diese Party beginnen!

25. Phyllis genießt 50 Farben

Staffel 9, „Promos“

https://www.youtube.com/watch?v=gj1avyhqpjq

Staffel 9 kam mitten in die rechte Klage 50 Farbtöne Fieber, und es war natürlich, dass die übersexuelle romantische Phyllis in der letzten Staffel der Show darauf hinweisen würde. In Übereinstimmung mit späten Perioden BüroIn Richtung des karikaturistischen Bewegens ist Phyllis ein bisschen mehr als nur zu hören, die dem hören 50 Grautöne Hörbuch; Sie hat in ihrem Bürostuhl ausgelöst. Die einzige Lösung? Ein Eimer Wasser ins Gesicht. (Und in passender Smut-Cut-Mode braucht es auch ein zutiefst geiler Andy.)

24. Meredith wird von einem Auto getroffen

Staffel 4, „Fun Run“

https://www.youtube.com/watch?v=lqivzza2dvy

Die plot-basierten Erkältungen sind tendenziell weniger interessant als die Hijinks, aber ich werde eine Ausnahme für den Opener der vierten Staffel machen. Es ist das starke Aufheben der Einrichtung des neuen Status Quo für die Show (z. B. Michaels Rückkehr zur Arbeit als Manager, seine inländische Glückseligkeit mit Jan, Jims Rückkehr ins Büro), während er den Verfahren mit einem unaufmerksamen Michael mit seinem Auto in Meredith in Meredith schlägt. Die Plötzlichkeit des Hits, Kate Flannerys lustiger Pratfall über Michaels Kapuze … einfach wunderschön.

23. Lip Dub

Staffel 7, „Nepotismus“

https://www.youtube.com/watch?v=mfokpqesncw

Mittlere Serie Büro Ich mochte es, seine Spielzeiten mit den Mitarbeitern der Dunder-Mifflin-Mitarbeiter zu starten, die einen oder einen anderen Internet-Modeerschein nachgebildet haben. Einige waren erfolgreicher als andere (dazu später mehr), aber die Lippen der Staffel der 7. Staffel im Büro bis zum menschlichen Beeinz „Niemand außer mir“ ist eine ansteckende Möglichkeit, die Charaktere wieder einzuführen. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich die Mitarbeiter selbst mit ihren ätzenderen Macken voll und ganz in ihre Rollen als unwahrscheinliche Familie geraten, so dass es ein Genuss ist, sie zusammen zu sehen, um sie für einen lustigen vielleicht viralen Video zusammenarbeiten zu sehen. Das heißt natürlich, bis Dwight die meiste Zeit damit verbringt, sein schreckliches Kampfmesser zu zeigen und es den Kehlen der Menschen zu halten. Trotzdem rettet Magic Mike Scott es mit einem Feuerball.

22. Cheese Ball Masters

Staffel 5, „schwerer Wettbewerb“

https://www.youtube.com/watch?v=hrhe2ah80eo

Die Michael Scott Paper Company von Staffel 5 war einer der coolsten Erschütterungen Das Büro‚S Status quo, und es ist ehrlich gesagt Schande, dass es nicht länger dauerte als es. Trotzdem gab uns diese kalte Öffnung einen Einblick in die klaustrophobische Utopie, die MSPC in ihren wenigen spärlichen Operationswochen versprach, als Michael, Pam und Ryan Zeit töteten, indem er die Kunst des Fangs eines Käseballs in Ihrem Mund perfektionierte. Es ist gleichberechtigt und beeindruckend, und eines der wenigen Male hätte diese drei Charaktere so viel Spaß zusammen. (Außerdem ist, wie das obige Video bezeugen kann, ein echtes lynchisches Zeug zu sehen.)

21. Lass uns ein Lächeln auf dieses Gesicht zaubern

Staffel 5, „Mitarbeiterübertragung“

https://www.youtube.com/watch?v=kphxv-nntyu

Das BüroDie jährlichen Halloween-Episoden waren in Ordnung, und die Dunder Mifflinites verkleideten sich in frechen neuen Kostümen, die den Trends des Jahres (mit Ausnahme von Ihnen, Jim, You Cynical Poser,. Niemand ist beeindruckt davon, wie wenig Sie sich interessieren). Aber Staffel 5 war das Jahr Der dunkle Ritter kam heraus, also natürlich nicht eins, sondern drei Office Weirdos als Heath Ledgers Clown Prince of Crime verkleidet. Dwight’s ist ausdringlich Traghard, Kevin sieht nur aus wie ein normaler Party-Clown, aber es ist die superrealistische, bedrohliche Sichtweise von Creed, die zu Mr. J überquert, die in echte Unruhe überquert.