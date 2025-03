Nach einigen Internetschläben der ursprüngliche Pilot von 1998 von 1998 von Familienanlagen hat wieder aufgetaucht. Lost Media Wiki-Benutzer haben kürzlich die 16-minütige Folge im Online-Portfolio von Robert Paulsen, einem der Animatoren, die daran gearbeitet haben, aufgedeckt. Sehen Sie sich den längst verlorenen Piloten unten an.

Ursprünglich konnten die Fans nur die ersten sieben Minuten des Piloten ansehen, die als Bonusinhalt in der enthalten waren Familienanlagen Band 2 DVD. Dieses Segment ist schon seit einiger Zeit im Internet, aber die vollständige Version wurde auf der Website von Paulson gefunden, der am Ende der Episode für die Arbeit an Komposition und digitaler Tinte und Farbe gutgeschrieben wird.

Nachdem Fox ihm 50.000 US -Dollar zur Verfügung gestellt hatte, schuf Seth MacFarlane den Piloten von 1998, um die Führungskräfte davon zu überzeugen, die Animationsserie zu grünlich. Nachdem sie mochten, was sie sahen, haben sie die Show produziert, die 1999 mit dem formellen Piloten „Tod hat einen Schatten“. Ein Großteil der Handlung aus der Version von 1998, wie Stewie, das ein Mind-Control-Gerät baut und Peter auf einer Hirschparty verschwendet wurde, setzte sich im offiziellen Piloten fort. Insbesondere stimmt MacFarlane Chris Griffin mit Seth Green noch nicht als Sohn der Familie.

Familienanlagen betreibt derzeit ihre 23. Saison, die Sie auf Fox oder Hulu sehen können.

https://www.youtube.com/watch?v=tn4qno6wxoa