St. Vincent hat angekündigt, dass sie als Teil des Soundtracks für A24 ein neues Lied veröffentlichen Tod eines Einhorns. „DOA“ wird am 28. März neben der Premiere des Horrorfilms in den USA veröffentlicht.

„DOA“ ist völlig eine Annie Clark -Angelegenheit; Sie schrieb, produzierte und spielte den Track mit Mischung von Cian Riordan. In der Zwischenzeit komponierten Dan Romer und Giosuè Greco die Partitur des Films.

Tod eines Einhorns Die Stars Jenna Ortega und Paul Rudd als Vater-Tochter-Duo in einem Arbeit, der schief gegangen ist, nachdem er das erste bekannte Einhorn versehentlich getötet hatte. Wenn sie ihre Begleiter über diese Arbeitsreise (einschließlich Will Poulter, Richard E. Grant, Téa Leoni und Anthony Carrigan) informieren, versucht die Gruppe, das Tier auszunutzen, von dem sie glauben, dass er ihnen medizinische Heilmittel liefern wird. Während Ortega versucht, sie zum Stillstand zu überreden, dezimieren die Eltern des Einhorns die Hausgäste in Vergeltung.

Zuletzt gewann St. Vincent im Februar drei Grammys, das das beste alternative Musikalbum für 2024 enthält Alle schreien geboren und spielte bei zwei Benefizkonzerten für die Waldbrände von LA: G*ve a f*ck la und feuer. Clark ist derzeit auf Tournee und unterstützt Alle schreien geboren. Suchen Sie hier nach Angeboten für Tickets.