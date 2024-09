Die beliebte britische Schauspielerin Dame Maggie Smith, vor allem bekannt für ihre Rollen in Harry Potter Filme und Downton AbbeyEr ist im Alter von 89 Jahren gestorben.

Smiths Familie bestätigte ihren Tod in einer Erklärung gegenüber der BBC. „Sie ist heute Morgen, Freitag, den 27. September, friedlich im Krankenhaus gestorben“, sagten sie. „Sie war eine äußerst private Person und war am Ende mit Freunden und Familie zusammen. Sie hinterlässt zwei Söhne und fünf liebevolle Enkelkinder, die über den Verlust ihrer außergewöhnlichen Mutter und Großmutter am Boden zerstört sind.“

Dank ihrer Affinität zu komödiantischen Darbietungen eroberte Smith die Herzen der Zuschauer über Generationen hinweg – seit ihrer bahnbrechenden Titelrolle in den 1969er Jahren Die Blütezeit von Miss Jean Brodie zu ihrer Arbeit als Violet Crawley in Downton Abbey. Ihre bekannteste Rolle war die der Professorin Minerva McGonagall Harry Potter Franchise.

Smith ist einer von 24 Schauspielern, die die „Triple Crown of Acting“ erreicht haben und mit einem Oscar, einem Emmy und einem Tony ausgezeichnet wurden. Sie wurde für sechs Oscars nominiert und erhielt zwei Auszeichnungen: einen als beste Hauptdarstellerin Die Blütezeit von Miss Jean Brodie und eine weitere für die beste Nebendarstellerin in den 1978er Jahren Kalifornien-Suite. Sie gewann außerdem fünf BAFTA Awards, vier Emmys und einen Tony.

Smith wurde am 28. Dezember 1934 in Essex geboren und begann ihre Schauspielkarriere am Theater. Als Studentin begann sie am Oxford Playhouse, bevor sie die Aufmerksamkeit von Laurence Olivier auf sich zog und sich seiner neu gegründeten National Theatre Company anschloss. Sie gab ihr Broadway-Debüt im Jahr 1956 und obwohl sie eine glänzende Karriere in Film und Fernsehen begann, hielt Smiths Leidenschaft für die Bühne während ihrer gesamten Karriere an.

Große Aufmerksamkeit erlangte Smith erstmals mit ihrer Arbeit auf der Leinwand mit „1965“. OthelloFür ihre Rolle als Desdemona erhielt sie eine Oscar-Nominierung als beste Nebendarstellerin. Nur wenige Jahre später wurde sie durch ihre 1969 mit dem Oscar ausgezeichnete Rolle in „Der Film“ in eine andere Stratosphäre befördert Die Blütezeit von Miss Jean Brodie.

Von da an wurde Smith in unzähligen großen Hollywood-Filmen ein bekanntes Gesicht. Zu Smiths Filmrepertoire gehören nur einige Titel Harry Potter, Ein Zimmer mit Aussicht, Schwestergesetz, Reisen mit meiner Tante, Othello, Die Dame im VanUnd Gosford Park.

Im Jahr 2010 erhielt Smith neue Aufmerksamkeit für Innenstadt von AbbyFür ihre Rolle als Violet Crawley erhielt sie drei Primetime Emmys. Weitere bemerkenswerte Fernsehauftritte sind Emily Delahunty im HBO-Film von 2003 Mein Haus in UmbrienBetsey Trotwood in David Copperfieldund Königin Alexandra in Alle Männer des Königs.

Smith wurde 1990 zur Dame Commander des Order of the British Empire ernannt.

Smith hinterlässt zwei Söhne und fünf Enkelkinder. Zuletzt war sie bis zu seinem Tod im Jahr 1998 mit dem Dramatiker Alan Beverly Cross verheiratet. Zuvor war sie mit dem Schauspieler Robert Stephens verheiratet, mit dem sie vor der Scheidung im Jahr 1975 zwei Kinder hatte.