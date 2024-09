Der Tod von Dame Maggie Smith ist selbst im Alter von 89 Jahren eine echte Tragödie; Allerdings hinterlässt sie eine bemerkenswerte Reihe von Rollen. Wenn man sie feiert, kann man sich leicht auf ihre berühmtesten Projekte konzentrieren – eine ganze Generation lang wird sie immer Professorin McGonagall sein Harry Potterund ihre Arbeit in Downton Abbey, Das beste exotische Marigold-Hotel, Gosford Parkund andere gefeierte Projekte haben ihr Vermächtnis als geliebte und brillante Schauspielerin gesichert.

Doch ihre Karriere reicht Jahrzehnte zurück, und einige ihrer aufregendsten Auftritte fanden in Projekten statt, mit denen Sie vielleicht nicht vertraut sind (oder vergessen haben, dass sie dabei war). Einige ihrer wichtigsten frühen Filme, wie die 1969er Die Blütezeit von Miss Jean Brodie (für den sie den Oscar für herausragende Leistung einer Hauptdarstellerin gewann) sind derzeit nicht für Streaming oder VOD verfügbar. Allerdings gibt es immer noch jede Menge tolle Tiefschnitte, die zeigen, wie unglaublich viel Glück wir hatten, sie so viele Jahrzehnte lang auf unseren Bildschirmen zu haben.

Das Besondere an Smiths Karriere ist, dass sie zwar oft in die Rolle von Dienstmädchen, Haushälterinnen oder Jungfern schlüpfte, sich aber keine ihrer Figuren den anderen allzu ähnlich fühlte. Stattdessen war sie in der Lage, jeder Rolle eine bemerkenswerte Bandbreite und Tiefe zu verleihen und deren angeborene Menschlichkeit auf kraftvolle Weise hervorzuheben. Nachfolgend sind sieben Filme aufgeführt, die derzeit zum Streamen verfügbar sind und möglicherweise nicht so bekannt sind wie einige der oben genannten Projekte, aber Höhepunkte in Smiths Karriere darstellen.