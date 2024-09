Lady Gaga ist Theatralik nicht fremd; Sie spielt eine Rolle, solange sie in der Öffentlichkeit steht. Die als Künstlerin geborene Stefani Germanotta hat sich in jeder Facette ihrer Karriere der Kunst der Performance verschrieben, von ihren vielen Kapiteln der Popgeschichte bis hin zu ihren neueren Filmauftritten, und Gaga hat einen Weg gefunden, diese Elemente noch einmal miteinander zu verbinden Harlekin. Das Konzeptalbum erscheint vor der Veröffentlichung von Joker: Folie à Deuxwo sie eine Version von Harley Quinn namens Lee Quinzel spielt.

Lady Gaga ist eine unglaubliche Schauspielerin. Der Moment, in dem sie hinausgeht, um ihren Vers in „Shallow“ bei Bradley Cooper vorzutragen Ein Stern ist geboren ist zu einem der bleibenden Bilder ihrer Karriere geworden. Sie verbrachte auch Jahre damit, mit dem verstorbenen, großartigen Tony Bennett aufzutreten; Sie nahmen zusammen zwei komplette Alben auf und sie nahm eine Jazz-Residency in Las Vegas an. Die Sterne sind ausgerichtet Harlekin so viele der Elemente zu kombinieren, die ihre vielfältigen Projekte geprägt haben. Das Album bietet Big-Band-Swing, Charakterarbeit, völliges Eintauchen und ein paar Originalsongs, und es funktioniert einfach alles.

Harlekin scheint sogar eine Erzählstruktur widerzuspiegeln, und das, obwohl wir nicht genau wissen, wie Lees Handlungsbogen im Film aussehen wird, Wir wissen, dass Lady Gaga selten etwas aus Versehen tut. Das erste Drittel der LP wirkt an manchen Stellen triumphal, selbstbewusst und romantisch, aber zur Mitte hin zerfällt alles, und der Wiederaufbau gegen Ende erinnert an den klassischen Drei-Akt-Geschichtenentwurf. Es ist mehr als eine Vorlage; Es ist der Rahmen für den gesamten emotionalen Bogen der Platte.

Die Geschichte beginnt zum Beispiel mit einer leicht aktualisierten Version von „Good Morning“, die ursprünglich von Judy Garland gesungen wurde und durch die Aufnahme in „Good Morning“ noch bekannter wurde Im Regen singen. Und während nichts die pure Freude übertreffen kann, mit der Gene Kelly, Donald O’Connor und Debbie Reynolds in den frühen Morgenstunden um ein Bühnenstück in Los Angeles tanzen, wagt Gaga eine freche Runde mit ein paar Anspielungen darauf Insassen, Wärter und andere Handlungselemente warten darauf Joker: Folie à Deux. Wenn es darum geht, die vielen klassischen Titel zu sichten, die sie für diese Sammlung hätte auswählen können, ist Gagas Instinkt insgesamt fantastisch. Sie orientiert sich stark an beliebten Technicolor-Musicals und Bergbau Süße Wohltätigkeit für „If My Friends Could See Me Now“ und Der Bandwagen für „Das ist Unterhaltung.“

Insbesondere „That’s Entertainment“ scheint ein Wendepunkt für die Geschichte zu sein, die Gaga erzählt. Unabhängig davon, wie sich Lees Handlungsstrang im Film entwickeln wird, ist Dr. Harleen Quinzel eine Figur, die sich kanonisch vom charismatischen Kronprinzen des Verbrechens verzehrt, bis zu dem Punkt, dass sie den größten Teil ihrer eigenen Identität ablegt, um in die Rolle von Harley Quinn zu schlüpfen . Sie sehnt sich so sehr danach, von ihm geliebt und bestätigt zu werden, dass sie ihr Leben aus den Fugen geraten lässt, um seine Zustimmung zu bekommen. Die ganze Welt ist eine Bühne und „That’s Entertainment“ fühlt sich an wie der Moment, in dem sie ihre Rolle akzeptiert.

Der einzige eklatante Misserfolg folgt sofort mit „The Joker“, den Gaga aus offensichtlichen Gründen aus der wenig gesehenen Produktion von 1965 übernommen hat Das Brüllen der Fettfarbe – Der Geruch der Menge. Es wirkt zu schwerfällig, um mit allem anderen, was hier passiert, harmonieren zu können. Die anderen Tracks sind gespickt mit dunkler Ironie oder leichtfertigem Bewusstsein auf eine Art und Weise, die selbstbewusst wirkt, während die Anspielungen in „The Joker“ auf „den einsamen Clown“ als den ultimativen „Verlierer im Spiel“ nur eine… etwas zu auf der Nase, um zu funktionieren. Dennoch ist „The Joker“ eindeutig der Punkt, an dem unser Erzähler – Gaga, Lee, Harley oder eine Mischung aus den dreien – die Wendung zum Schlechten nimmt, was das zarte „Smile“ zu einem kraftvollen emotionalen Mittelpunkt macht.