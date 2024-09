Nach „überwältigenden“ letzten Wochen hat Chappell Roan seine geplanten Wochenendauftritte beim All Things Go Music Festival in New York und Washington, D.C. abgesagt. In einer Erklärung, die sie am Freitag in ihrer Instagram-Story veröffentlichte, gab der aufstrebende Star bekannt, dass sie „nicht in der Lage sei, Leistung zu erbringen“ und „meiner Gesundheit Priorität einräumen“ müsse.

„Ich entschuldige mich bei den Leuten, die darauf gewartet haben, mich dieses Wochenende bei All Things Go in NYC und DC zu sehen, aber ich kann nicht auftreten“, schrieb Roan. „Die Dinge sind in den letzten Wochen überwältigend geworden und ich spüre es wirklich. Ich verspüre im Moment den Druck, vielen Dingen Priorität einzuräumen, und ich brauche ein paar Tage, um meiner Gesundheit Priorität einzuräumen.“

Sie fuhr fort: „Ich möchte bei meinen Auftritten dabei sein und die bestmögliche Show geben. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Bin bald zurück.“

Roan sollte am Samstag (28. September) bei der ersten New Yorker Ausgabe von All Things Go auf der Bühne stehen, bevor er am Sonntag nach DC aufbrechen würde.

All Things Go teilte eine Erklärung mit, in der sie Roans Entscheidung unterstützte und sagte, dass sie zwar „mit gebrochenem Herzen“ nicht auftreten werde, „es aber wichtig ist, sich daran zu erinnern, dass Gesundheit und Wohlbefinden immer an erster Stelle stehen.“

„All Things Go unterstützt nachdrücklich Künstler, die ihr Wohlergehen in den Vordergrund stellen, und wir bitten unsere Community, sich mit Liebe und Verständnis um Chappell Roan zu scharen“, fügten die Organisatoren hinzu. „Lasst uns der Welt weiterhin zeigen, dass Musikfans nicht nur die Kunst, sondern auch die Künstler selbst unterstützen.“

Zum Zeitpunkt der Veröffentlichung wurden keine Ersatznamen genannt.

Die Absage erfolgt nur wenige Tage, nachdem Roan bekannt gegeben hat, dass bei ihr eine schwere Depression diagnostiziert wurde. Anfang dieser Woche machte sie auch Schlagzeilen mit „aus dem Kontext gerissenen“ Wahlkommentaren, was sie klarstellte, indem sie sagte, sie würde für Kamala Harris stimmen, diese aber nicht unterstützen.

Letzten Monat bezog Roan Stellung gegen das „gruselige Verhalten“ bestimmter Fans und gab eine Erklärung zur Normalisierung von „räuberischem Verhalten“ ab.