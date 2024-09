Batman Demnach werden die Schurken Bane und DeathStroke gemeinsam in einem neuen Film in den von James Gunn und Peter Safran geführten DC Studios auftreten Der Hollywood-Reporter.

Das Drehbuch wird von Matthew Orton entwickelt, zu dessen kommenden Arbeiten auch Marvels gehören Captain America: Schöne neue Welt. Dem Projekt ist kein Regisseur zugeordnet.

Der brutale Bane wurde Anfang der 1990er Jahre vorgestellt und ist vor allem für Tom Hardys bedrohliche Darstellung der Figur im Christopher Nolan-Film von 2012 bekannt Der Dunkle Ritter erhebt sich. In jüngerer Zeit hat James Adomian in der Zeichentrickserie eine komische Version von Bane geäußert Harley Quinn.

In der CW-Serie von Greg Berlanti wurde der ehemalige Army-Agent Slade Wilson/DeathStroke von Manu Bennett porträtiert Pfeil und Joe Manganiello in einer Post-Credit-Szene von Gerechtigkeitsliga. Zu einem bestimmten Zeitpunkt sollte Manganiello die Figur in einem Solo mit Ben Affleck wiederholen Batman Film und angehängt, um in einem separaten DeathStroke-Originalfilm mitzuspielen, aber diese Pläne wurden nie verwirklicht.

Es ist derzeit nicht bekannt, ob dieser neue Bane- und Deathstroke-Film mit dem DC-Universum von Gunn und Safran in Verbindung gebracht wird.

Der nächste Film von DC Studios, der auf die große Leinwand kommt, ist Joker: Folie à DeuxPremiere im Kino am 4. Oktober. Inzwischen gibt es das Batman-Spinoff Pinguin wird derzeit auf HBO und Max ausgestrahlt.