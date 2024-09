Obwohl er sich mitten in seiner eigenen „Sting 3.0 Tour“ befindet, war Sting nicht umsonst ein Ersatz für Neil Young und Crazy Horse zwei Feste. Er wird diese Woche beim Ohana Festival auf der Bühne stehen und letztes Wochenende war er beim Bourbon & Beyond Festival in Louisville bewundernswert für NY&CH vertreten. Zufälligerweise Gastgeber der Kyle Meredith mit… Podcast Kyle Meredith selbst lebt zufällig in Louisville, also nutzte er die Gelegenheit, Sting auf dem Fest zu treffen.

Sting saß hinter der Bühne der Veranstaltung und besprach seine neue Tour, die nur wenige Tage zuvor in Detroit begann. Auf der Tour tritt einer der größten Bassisten aller Zeiten mit nur zwei anderen Bandkollegen auf, sein erstes Mal in einer dreiköpfigen Besetzung „seit dem berühmten“, wie der ehemalige Polizeichef es ausdrückt. „Wir drei lieben die Klarheit des Klangs zwischen den Instrumenten, die ganze Luft zwischen den Instrumenten, die viel Freiheit schafft. Es ist nicht alles vollgestopft mit Ton, aber es ist laut und klar, und ich denke, das Publikum reagiert darauf“, sagt er. „Wir müssen härter arbeiten. Es gibt kein Sicherheitsnetz.“

Er geht auch auf seine neue Single „I Wrote Your Name (Upon My Heart)“ ein, die er kürzlich vorgetragen hat Colbert. „Es ist ein romantisches Lied, aber es ist laut und sehr direkt“, erklärt Sting. „Dieses Lied ist tatsächlich komplexer als es klingt. Es enthält mehr Akkorde, als Sie sich vorstellen können, aber es klingt einfach. Und ich denke, das ist der Trick.“

Apropos neue Musik: Er geht auch auf die jüngste Nachricht von Dr. Dre ein, dass Sting auf dem neuen Album von Snoop Dogg zu hören sein wird. „Ja, ich kenne ihn“, sagt Sting schüchtern über Dre. „Wenn er sagt, dass ich aktenkundig bin, muss das die Wahrheit sein. Klingt eigentlich ziemlich gut – wenn es wahr ist.“

Sehen Sie sich oben Stings gesamtes Interview mit Kyle Meredith vom Bourbon & Beyond Festival 2024 an.

