„Track by Track“ ist unsere wiederkehrende Feature-Serie, in der Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung führen. Heute stellt der New Yorker Singer-Songwriter Liam Benzvi sein fantastisches neues Album vor: …Und seine Splash-Band.

Es ist schwer, in New York City in einer Band zu sein. Es mangelt an physischem Raum und nach der COVID-19-Krise an zuverlässigen Veranstaltungsorten für Einsteiger – ganz zu schweigen von den üblichen Schwierigkeiten, Egos und finanzielle Belastungen unter einen Hut zu bringen. Zu seinem Glück macht Liam Benzvi das seit Jahren alleine und arbeitet als Songwriter, Produzent und treuer Mitarbeiter für eine Vielzahl von Künstlern, während er gleichzeitig Solomaterial produziert. Aber für sein zweites Album stellt sich Benzvi eine alternative Realität vor, in der er kein echter Solo-Act, sondern der Anführer seiner eigenen „Splash Band“ ist.

Zusätzlich zu den „Splash Band“-Instrumentalisten Jet, Dalgo und Silas, die auf dem Album auftreten, manifestiert sich Benzvis kollaborative Mentalität in einer Handvoll netter Gäste, wie Blood Orange, SSION, Aaron Maine von Porches, Ren G von Club Eat und mehr. Es ist für Benzvi auch ein Vorwand, seinen Sound zu erweitern und neu zu interpretieren. Wo sein letztes Album Diensthandlungen Benzvi hat sich oft auf sanfteren, süßeren Dream-Pop zurückgezogen und geht in den Full-Pop-Modus über …Und seine Splash-Band – so sehr, dass Ruby McCollister im Video zur Lead-Single „Dust“ einen urkomischen und überheblichen Plattenmanager spielt anspruchsvoll dass Benzvi und die Band eine Hitsingle für sie produzieren.

Aber auch über die HiFi-Produktion und den raffinierten Alt-Pop hinaus vertieft Benzvi sein Schreiben über Romantik und lässt seinen seidigen Bariton erstrahlen. Das von Blood Orange unterstützte „Other Guys“ schafft die Balance zwischen gemütlich und berührend, während die aktuelle Single „2N4“ ein warmes Angebot ist, das den Hörer direkt in Benzvis unterbewusste Wünsche katapultiert. In der Tat, …Und seine Splash-Band ist in mehrfacher Hinsicht ein Level-Up für Benzvi, der sowohl solo als auch umgeben von Kollegen großartig klingt.

Strom …Und seine Splash-Band Weiter unten finden Sie die Track-by-Track-Aufschlüsselung von Liam Benzvi.