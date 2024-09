Will Ferrell und sein langjähriger Freund und Mitarbeiter Harper Steele sind die Themen eines neuen Dokumentarfilms. Will & Harperin dem sie ihren Roadtrip quer durchs Land nach Steeles Coming-out als Transgender detailliert beschreiben. Vor der Premiere auf Netflix äußerte Ferrell seine Unterstützung für die Trans-Community und verurteilte die Irrationalität der Transphobie.

„Ich denke, wir haben Angst vor dem, was wir nicht wissen“, sagte Ferrell Der Unabhängige auf die Frage, ob Transphobie besteht. „Da draußen herrscht Hass. Es ist sehr real und in bestimmten Situationen für Transsexuelle sehr gefährlich … Aber ich weiß nicht, warum Transsexuelle für mich als Cis-Mann eine Bedrohung darstellen sollen. Ich weiß nicht, warum Harper mir „droht“.

Er fuhr fort: „Es ist so seltsam für mich, weil Harper endlich …“ ihr. Sie ist endlich die, die sie immer sein sollte. Unabhängig davon, ob Sie das letztendlich verstehen können oder nicht, warum sollte es Sie interessieren, wenn jemand glücklich ist? Warum ist das für Sie bedrohlich? Wenn die Trans-Community eine Bedrohung für Sie darstellt, liegt das meiner Meinung nach daran, dass Sie sich selbst nicht sicher sind.“

Regie: Josh Greenbaum, Will & Harper sieht, wie die beiden titelgebenden Komiker auf einem abenteuerlichen Roadtrip ihre Freundschaft wiederentdecken, während Steele ihre wahre Identität annimmt und Ferrell mehr über seinen Freund, die Trans-Community und wie man ihn unterstützen kann, erfährt. Im Gespräch mit Vielfalt Anfang des Jahres erklärte Ferrell, dass er vor Steeles Coming-out „keine Ahnung“ von der Trans-Community gehabt habe.

„(Deshalb) denke ich, dass es für uns so spannend ist, diesen Film in die Welt zu bringen“, sagte Ferrell. „Es ist für uns alle in der cis-Gemeinschaft eine Chance, Fragen zu stellen und auch einfach nur zuzuhören und als Freund da zu sein, um über diese Reise zu diskutieren.“

Will & Harper wird jetzt auf Netflix gestreamt. Sehen Sie sich den Trailer unten an.