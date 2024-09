In unserer wiederkehrenden Feature-Serie „Track by Track“ führen Künstler die Leser durch jeden Song einer Veröffentlichung. Heute stellt die Singer-Songwriterin Merce Lemon aus Pittsburgh ihr neues Album vor: Schau mir zu, wie ich die Hunde in die Wildnis treibe.

Merce Lemon hat die letzten paar Jahre damit verbracht, sich mit neuen Liedern zu beschäftigen, Shows im ganzen Land zu spielen und immer mehr Augen und Ohren für ihre bescheidene Sammlung fachmännisch geschriebener, emotional rauer Folk-Melodien zu gewinnen. Jetzt kommt der Songwriter aus Pittsburgh mit dem makellosen Ergebnis Schau mir zu, wie ich die Hunde in die Wildnis treibeein bemerkenswert realisiertes Dokument, das das Ergebnis sowohl kreativer als auch persönlicher Entwicklung ist.

„Ich habe mich mit der Frage auseinandergesetzt, welche Art von Beziehung ich zur Musik in meinem Leben haben möchte. Es war einfach etwas, was ich immer getan hatte, und ich wollte den Zauber davon nicht verlieren – aber ich hatte einfach weniger Spaß“, sagte sie in einer Erklärung und blickte auf die frühen 2020er Jahre zurück. „Ich habe mich schmutzig gemacht und den größten Teil des Sommers draußen geschlafen. Ich habe viel über Pflanzen und Landwirtschaft gelernt, indem ich einfach für mich selbst geschrieben habe, und in dieser Zeit habe ich nach und nach Lieder gesammelt.“

Die Songs, die sie „langsam angesammelt“ hat, gehören zufällig zu den ehrlichsten und überzeugendsten Folk-Rock-Nummern des Jahres 2024. Im Laufe der neun Tracks des Albums sinniert Lemon mit einem poetischen, aber doch über Themen wie Liebe, Verlust und Natur Niemals anmaßend, Stift. Sie ist oft in Gedanken versunken, in den Tiefen ihres eigenen Geistes, aber ihre Füße stehen immer fest im Dreck des Bodens.

„Ich habe (zwei Winter) damit verbracht, Holzlöffel zu schnitzen“, erzählt sie Folge über die Herkunft einiger Lieder. „Die Einfachheit, einen solchen Gebrauchsgegenstand zu schnitzen, hat mich beeindruckt. Ich war besessen davon, nach gefallenem grünem Holz zu suchen und Bäume nicht nur anhand ihrer Rinde oder Blätter, sondern auch anhand ihres Geruchs und ihrer Maserung kennenzulernen.“

Zuhören Schau mir zu, wie ich sie fahre Hunde wild ist kein allzu anderes Erlebnis. Man kann die Holzspäne riechen, das Rascheln der Blätter hören und lernt Merce Lemon nicht nur am Inhalt ihrer Texte kennen, sondern auch am Timbre und der Emotionalität ihrer Stimme.

Strom Schau mir zu, wie ich die Hunde in die Wildnis treibe Weiter unten finden Sie die Track-by-Track-Aufschlüsselung von Merce Lemon.