Apple TV+ hat den neuen Trailer zur zweiten Staffel von veröffentlicht SchrumpfungDie ersten beiden Folgen erscheinen voraussichtlich am Mittwoch, den 16. Oktober.

Die Serie folgt dem Therapeuten Jimmy (Jason Segel), der über den Tod seiner Frau trauert, seine Beziehung zu seiner Tochter Alice (Lukita Maxwell) wieder pflegt und sich auf den Rat und die Ermutigung seiner Therapeutenkollegin Gaby (Jessica Williams) verlässt. und Dr. Paul Rhodes (Harrison Ford). In der Zwischenzeit beginnt er, größere Risiken einzugehen, indem er seine Patienten aus der Praxis holt, um ihnen bei der Lösung ihrer emotionalen Probleme zu helfen.

Staffel 2 knüpft dort an, wo die erste Staffel aufgehört hat, und Jimmy bemerkt zu Beginn des Trailers, dass sie als Therapeuten „auf Hochtouren“ sind, wenn es darum geht, ihren Patienten zu helfen – auch wenn seine persönlichen Methoden etwas unorthodox sind. Jimmy hat sicherlich sowohl mit Paul als auch mit seiner Tochter Alice alles in Ordnung gebracht, aber wie ein Psychiater sagen würde: Genesung ist ein Marathon, kein Sprint.

„Schrumpfung handelt von einem trauernden Therapeuten (gespielt von Segel), der anfängt, die Regeln zu brechen und seinen Klienten genau zu sagen, was er denkt“, heißt es in der Logline der Serie. „Er ignoriert seine Ausbildung und seine Ethik und stellt fest, dass er große, turbulente Veränderungen im Leben der Menschen vornimmt … auch in seinem eigenen.“ Sehen Sie sich unten den Trailer zur zweiten Staffel an.

Erstellt von Bill Lawrence und Brett Goldstein von Ted Lasso Ruhm, Schrumpfung Außerdem spielen Michael Urie, Christa Miller, Luke Tennie und Ted McGinley mit. Er ist nicht im Trailer zu sehen, aber Goldstein wird in Staffel 2 auch einen besonderen Gastauftritt haben. Die Staffel mit 12 Folgen beginnt mit den ersten beiden Folgen am 16. Oktober, gefolgt von einer neuen Folge jeden Mittwoch bis zum 25. Dezember 2024.

Schauen Sie sich noch einmal unsere Rezension der ersten Staffel an, in der wir die sentimentalen Themen, die liebenswerten Darbietungen und das entspannte Tempo der Serie lobten. Alle SchrumpfungDie Episoden der ersten Staffel werden jetzt auf Apple TV+ gestreamt.