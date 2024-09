Foo Fighters haben sich nur wenige Tage vor Beginn der Veranstaltung vom Soundside Music Festival in Bridgeport, Connecticut, zurückgezogen. Glücklicherweise haben die Organisatoren in Jack White in letzter Minute einen würdigen Ersatz gefunden.

Für die Absage der Foo Fighters wurde kein konkreter Grund angegeben, aber Anfang des Monats gab Frontmann Dave Grohl bekannt, dass er kürzlich Vater einer „neuen kleinen Tochter, die außerhalb meiner Ehe geboren wurde“ geworden sei. Die Band sollte am Sonntag, dem 29. September, als Headliner des Festivals auftreten.

White wird den Sonntagabend-Slot der Foo Fighters einnehmen. Darüber hinaus wurde Greta Van Fleet zum Sonntags-Lineup von Soundside hinzugefügt. Weitere bestätigte Acts an diesem Tag sind Bleachers, Norah Jones, Gregory Alan Isakov und Hurray for the Riff Raff. Zuvor hatten die Queens of the Stone Age ihren geplanten Auftritt am Sonntag wegen gesundheitlicher Probleme von Frontmann Josh Homme abgesagt.

Das Line-up am Samstag umfasst Noah Kahan als Headliner sowie Fleet Foxes, Grace Potter, Goo Goo Dolls, Boyz II Men, Thee Sacred Souls, Christone „Kingfish“ Ingram und mehr.

Ein- und Zweitageskarten für das Soundside Music Festival sind derzeit hier erhältlich.