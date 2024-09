Ana de Armas übernimmt die Rolle einer tanzenden Attentäterin in Ballerinaein neuer Actionfilm von Lionsgate, der im John Wick Universum, Ankunft am 6. Juni 2025.

Der neue Trailer zeigt Eve Macarro (Ana de Armas), die nach der Tradition der Ruska Roma à la John Wick zur Auftragsmörderin ausgebildet wird und schließlich in der Welt für Furore sorgt. Es wird getanzt, gekämpft und sogar Tanzkämpfe ausgetragen, alles untermalt von einer actionreichen Interpretation von Elton Johns „Tiny Dancer“. Laut einer Pressemitteilung spielt der Film während der Ereignisse von John Wick: Kapitel 3 – Parabellumkomplett mit einem besonderen Auftritt von Keanu Reeves als John Wick selbst.

Betitelt Aus der Welt von John Wick: BallerinaIn dem Film spielen außerdem Ian McShane, Anjelica Houston, Gabriel Byrne, Lance Reddick, Catalina Sandino Moreno und Norman Reedus mit. Unterwelt Regie führt Len Wiseman mit John Wick: Kapitel 3 Und 4 Das Drehbuch wurde von Shay Hatten verfasst.

Ballerina folgt der Fortsetzung von 2023 John Wick: Kapitel 4. Lesen Sie noch einmal unsere Kritik zum Film, in der wir die packende Action des Films lobten, aber seine fast dreistündige Laufzeit und die einfallslose Handlung beklagten.

In der Zwischenzeit, Ballerina ist nicht die einzige John Wick Spin-off-Film in Arbeit: Berichten zufolge kehrt Donnie Yen als Caine für einen noch unbetitelten Attentäterfilm zurück; die Produktion dieses Projekts soll 2025 in Hongkong beginnen.