Jeden Monat Folge rückt aufstrebende Künstler ins Rampenlicht mit CoSign. Im September 2024 können wir nicht genug von der New Yorker Band bekommen MICHELLE und ihr neues Album, Lieder über dich, im Speziellen.

Die Mitglieder von MICHELLE hatten nicht vor, eine Band zu gründen, aber das Schicksal hatte andere Pläne.

Sechs Kreative, alle in New York aufgewachsen und individuell in die Musikszene der Stadt eingetaucht, kamen ursprünglich zusammen, um an einem Album von 2018 zu arbeiten, Hitzewelledas als einmaliges Projekt für ihre Heimatstadt geplant war. Die Produzenten Julian Kaufman und Charlie Kilgore versammelten Sofia D’Angelo, Layla Ku, Emma Lee und Jamee Lockard, um das Konzept in die Tat umzusetzen, als sie eine unerwartete Entdeckung machten: Ihnen allen gefiel die Zusammenarbeit viel zu sehr, um aufzugeben.

Heute, sechs Jahre nach diesem Funken, benehmen sich diese Individuen, die nie vorhatten, eine Band zu werden, tatsächlich wie eine. An dem Tag, an dem wir alle auf Zoom springen und ein Quadrat nach dem anderen den Bildschirm säumt, wird die Verbindung zwischen den Mitgliedern von MICHELLE ganz deutlich. Sängerin und Songwriterin Layla geht es nicht gut – „total niedergeschlagen“, so Julian – und Emma beginnt, ihr ihre liebsten Hausmittel anzubieten, um ihr zu helfen, die Kurve zu kriegen. Charlie erklärt, dass er mit Layla, die jetzt bei Jamee lebt, in die Grundschule gegangen ist, während Julian überzeugt ist, dass er Emmas Tanzauftritte gesehen hat, als er aufwuchs, weil sie auf demselben Trainingsgelände war wie seine Schwester. Vielleicht ist New York City doch nicht so groß, oder vielleicht war es ihnen einfach bestimmt, zusammenzuarbeiten.

Es gibt ein vage Gemurmel, das unser ganzes Gespräch untermalt: Es ist Release-Woche. Am 27. September Lieder über dich im Speziellen wird in die Welt hinauskommen. Der LP gingen drei Singles voraus: das schwungvolle, fröhliche „Oontz“, das verträumte, resignierte „Mentos and Coke“ und das sehnsüchtige „Cathy“. Auf den 11 Tracks des Albums spielt MICHELLE mit R&B, einem Hauch von Funk und Dance-Elementen, wodurch ihre Art von Popmusik größer und ein bisschen süchtig machender wirkt als manche Mainstream-Kost.

Die Verspieltheit und Neugier in ihrer Musik lassen MICHELLE hervorstechen. Fans sind von der Theatralik angezogen, die sie in ihre Arbeit einfließen lassen, vor allem in ihre Live-Sets, die oft Choreographien von Emma beinhalten. Sie nennen die K-Pop-Superstars BLACKPINK und den aufstrebenden Act KATSEYE als Inspirationspunkte für die Disziplin, die erforderlich ist, um aus performerischen Leistungen etwas Gutes zu Großartiges zu machen. Wenn sie das Wort „Show“ verwenden, um ihre bevorstehende Westküstentour zu beschreiben, wirft das Fragen zu ihren Hintergründen und Trainingsarten auf.