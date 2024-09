HBO hat einen neuen Teaser-Trailer veröffentlicht für Der Letzte von uns Staffel 2 vor der Rückkehr der Show im Jahr 2025. Sehen Sie sie unten.

Der Clip ist der erste richtige Blick auf die nächste Folge, nachdem HBO bereits im August einen kurzen Einblick gewährte. In einem Rückruf an Der Letzte von uns Teil II Der Soundtrack des Teasers für das Videospiel ist „Future Days“ von Pearl Jam.

Es beginnt damit, dass Joel (Pedro Pascal) am Ende der ersten Staffel von Gaststar Catherine O’Hara zu seinen Taten befragt wird, gefolgt von einem herzerwärmenden Moment, in dem Ellie (Bella Ramsey) für ihre potentielle Geliebte Dina (Isabela Merced) Gitarre spielt.

Das Filmmaterial zeigt dann die Rückkehr von Joels Bruder Tommy (Gabriel Luna) und stellt Jesse (Young Mazino) und Kaitlyn Dever als Abby vor. Ihre gemeinsame Ruhe wird zerstört, als ein Schwarm Infizierter die Hölle losbricht.

Hier der offizielle Logline: „Nach fünf Jahren des Friedens im Anschluss an die Ereignisse der ersten Staffel werden Joel und Ellie von ihrer gemeinsamen Vergangenheit eingeholt und geraten in Konflikte miteinander und in eine Welt, die noch gefährlicher und unberechenbarer ist als die, die sie zurückgelassen haben.“

Die Veröffentlichung des Trailers fällt mit dem The Last of Us Day zusammen, der den Cordyceps-Virus-Ausbruch im Original markiert. Der Letzte von uns Videospiel aus dem Jahr 2013.