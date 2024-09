Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Natasha Rothwell hat keine Angst, authentisch zu werden. Die Schauspielerin, Autorin und Produzentin kreiert seit Jahren nuancierte, nachvollziehbare Charaktere, von Unsicher Zu Der weiße Lotusund ihre neue Hulu-Serie Wie man allein stirbt bietet einen weiteren tiefen Einblick in menschliche Emotionen und Komik. Rothwell setzt sich mit Kyle Meredith zusammen, um die Entwicklung der Show, ihre Themen Einsamkeit und die kathartische Kraft von Karaoke zu besprechen. Hören Sie oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Wie man allein stirbt erzählt die Geschichte von Melissa, einer Mitarbeiterin des JFK-Flughafens, die noch nie verliebt war und vergessen hat, wie man träumt – bis sie durch eine Begegnung mit dem Tod eine lebensverändernde Reise antritt. Rothwell, die sowohl in der Serie mitspielt als auch an ihrer Mitschöpfung beteiligt war, wollte den Unterschied zwischen Einsamkeit und Alleinsein ausloten, Themen, die ihr sehr nahe gehen. „Ich glaube, wenn wir uns zu sehr mit romantischer Liebe beschäftigen, können wir platonische und familiäre Liebe nicht sehen und genauso wertschätzen“, erklärt sie. „Ich hatte das Gefühl, dass diese Geschichte es wert ist, erzählt zu werden.“

Für Rothwell prägten romantische Komödien aus den 80er und 90er Jahren ihre Erwartungen an Liebe und Beziehungen. „Die Filme sagten mir, ich brauche (romantische Liebe), um mich vollständig zu fühlen“, sagt sie. Aber durch Therapie und Lebenserfahrung wurde ihr klar, dass Liebe in all ihren Formen – romantisch, platonisch, familiär – die Leere füllen konnte, die sie einst fühlte. Diese Entdeckung, so erzählte sie, prägte die Entstehung von Wie man allein stirbt.

Der Soundtrack der Show ist ebenso vielseitig und nachdenklich wie ihre Themen. Rothwells Musikgeschmack umfasst verschiedene Genres und sie arbeitete eng mit dem Musik-Supervisor Kier Lehman zusammen, um einen Soundtrack zu kreieren, der die emotionalen Höhen und Tiefen der Serie widerspiegelt, von Nappy Roots und Sly & The Family Stone bis hin zu Radiohead und White Snakes kultigem „Here I Go Again“. Darüber hinaus sorgte Rothwell als ehemaliges Mitglied einer Karaoke-Liga in New York dafür, dass Karaoke Teil der DNA der Show wurde. „Karaoke ist kathartisch“, sagt sie und gibt zu, dass sie eine umfangreiche Karaoke-Playlist hat, die alles von Radioheads „Creep“ bis hin zu Hair Metal der 80er enthält.

Zusätzlich zu Wie man allein stirbtRothwell wird zurückkehren zu Der weiße Lotus für die dritte Staffel, in der sie ihre Rolle als Belinda wieder aufnimmt. Während sie über die Details der neuen Staffel schweigt, deutete sie an, dass sie „Sie umhauen“ wird. Indem sie Charaktere wie Belinda spielt, die oft an den Rand gedrängt werden, gibt Rothwell denjenigen eine Stimme, die übersehen werden – eine Mission, die sie in ihrer Arbeit weiterhin verfolgt.

Hören Sie sich die Diskussion der Schauspielerin Natasha Rothwell zu all dem und mehr oben oder über den YouTube-Player unten an. Bleiben Sie über alle aktuellen Folgen auf dem Laufenden, indem Sie folgen Kyle Meredith mit … auf Ihrer bevorzugten Podcast-Plattform und schalten Sie alle anderen Serien im Consequence Podcast Network ein.

