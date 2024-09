Im magischen Parallelreich New Rome verfügt der brillante Cesar (Adam Driver) über eine wahre Superkraft: Er kann die Zeit anhalten, genau wie Zack Morris aus Gerettet durch die Glocke. Wie kam er zu der Fähigkeit, die Zeit anzuhalten? Wie verbessert dies seine Fähigkeiten als Architekt, der versucht, eine perfekte Utopie namens Megalopolis zu entwerfen? Drehbuchautor und Regisseur Francis Ford Coppola macht sich nicht die Mühe, das zu erklären.

Und die Sache mit dem Einfrieren der Zeit ist nur eines von tausenden zufälligen Details, die in dem seit langem in der Mache befindlichen Herzensprojekt des legendären Regisseurs enthalten sind, einem Film, den er selbst finanzierte, damit er ihn nach seinen eigenen Vorstellungen drehen konnte. Damit hat Coppola das teuerste Warnbeispiel der Welt geschaffen, wenn es darum geht, 120 Millionen Dollar seines eigenen Geldes auszugeben, um nicht auf Studionotizen oder Notizen von irgendjemandem hören zu müssen …

Oh Gott, wenn nur jemand gesagt hätte etwas über dieses Chaos, irgendwann vor Ende der Produktion. Wenn man nur etwas hätte tun können. Das Drehbuch enthält viele große Ideen zu Philosophie, Gesellschaft und Gemeinschaft und spielt auf den Niedergang des Römischen Reichs als direkten Kommentar zum aktuellen Zustand der Welt an: Sein allegorischer Charakter fühlt sich daher wie eine Entschuldigung für die flache Charakterisierung an – trotz des sehr talentierten Ensembles, das sich für die Arbeit an diesem Stück gemeldet hat, fühlt sich keiner der Charaktere wie ein erkennbarer Mensch an.

Man kann nur so oft sagen: „Das ist eine Fabel! Sie soll die Welt nicht genau widerspiegeln!“, bevor diese Worte, wie so viele andere Dialogzeilen in diesem Film, jede Bedeutung verlieren. Nehmen wir eine frühe, relativ harmlose Szene, in der zwei junge Frauen ein Gespräch führen, das so ungeschickt geschrieben ist, dass es Schreie „Das hier hat ein Großvater geschrieben, der keine Ahnung hat, wie die Kinder von heute sprechen.“ Doch anstatt diese potenzielle Schwäche in seinem eigenen Schreiben zu erkennen – und ohne dass jemand die Befugnis hätte, ihn darauf hinzuweisen –, macht Coppola einfach weiter.

Adam Driver ist immer für den Moment zu haben, aber Cesar ist so inkonsistent geschrieben, dass Driver ihn größtenteils wie einen Schlafwandler spielt, einen Mann, der so auf das Megalopolis-Projekt konzentriert ist, dass er kaum aufpassen kann, als sich schon wieder eine Frau ihm an den Hals wirft. Und während die Figur Julia (Nathalie Emmanuel) eine echte Entwicklung durchmacht und sich vom Partygirl zur treuen Geliebten von Cesar entwickelt, ist der einzige Aspekt ihrer Reise, der sich nicht wie eine regressive Übung in Slut-Shaming anfühlt, dass sie auch ein Interesse an der Wissenschaft entwickelt, nachdem sie das Medizinstudium vor Jahren abgebrochen hat.

Die besten Qualitäten des Films sind allesamt ästhetischer Natur: Milena Canoneros aufwändige Kostüme sind erfolgreicher als das Drehbuch, wenn es darum geht, die Persönlichkeiten dieser Charaktere zu definieren. Man kann das Talent, das in die Gestaltung bestimmter Schauplätze wie eines riesigen Kolosseums oder Cesars Büro/Werkstatt eingeflossen ist, wirklich spüren. Und es gibt im ganzen Film bemerkenswerte visuelle Tableaus mit gewagten Licht- und Inszenierungsentscheidungen, die wirklich den Eindruck erwecken, als wären sie von einem Filmemacher mit bemerkenswerter Vision geschaffen worden.

All diese guten Eigenschaften werden jedoch durch die schlechtesten Entscheidungen des Films überschattet. Nehmen wir zum Beispiel die Entscheidung, Shia LeBeouf als Clodio zu besetzen, Cesars Cousin und potentieller politischer Rivale. Coppola sagte kürzlich: Rollender Stein dass er absichtlich „abgesagte“ Schauspieler besetzt habe, damit der Film nicht als „eine aufgeweckte Hollywood-Produktion abgestempelt werde, die den Zuschauern bloß Vorträge hält“.

Aber LeBeouf wurde nicht wegen seiner politischen Ansichten „abgesetzt“ (soweit man überhaupt sagen kann, dass jemand abgesetzt wird, wenn er, wissen Sie, eine Hauptrolle in einem so hochkarätigen Film wie diesem spielt). LeBeouf bekam keine Schauspieljobs mehr, weil er hat Frauen verletzt. Er hat es zugegeben. Der Grund, warum es hier erwähnenswert ist, ist, dass es zahlreiche Szenen gibt, in denen LeBeouf mit der Art anarchischer Energie Amok läuft, die Coppola positiv mit Dennis Hopper vergleicht (ein weiterer cooler Typ, der Frauen verletzt hat). Insbesondere eine von Clodios Lieblingsbeschäftigungen ist … Frauen zu begrapschen und zu belästigen. Er tut es im Laufe des Films oft. Diese Szenen sind nicht besonders unterhaltsam anzusehen.

Unterhaltsamer ist, dass Aubrey Plaza als platinblonde Wow Platinum so ziemlich alles macht, was sie will, sei es an der Kulisse zu knabbern oder heftig mit Jon Voigts Hamilton Crassus III zu flirten. (Sie hat offenbar „viel Fox News“ geschaut, um sich auf die Rolle einer skrupellosen Wirtschaftsreporterin vorzubereiten.) Im Großen und Ganzen spielt sie in einem völlig anderen Film als alle anderen, aber ehrlich gesagt scheint dieser Film viel interessanter zu sein, wenn auch vielleicht noch verrückter als dieser hier.

Um das nicht zu sagen Großstadt ist nicht aus eigener Kraft überragend: In der Mitte des Films gibt es einen rätselhaften Moment, in dem versucht wird, die vierte Wand auf eine Art und Weise zu durchbrechen, die das Publikum in Cannes verwirrte. Es wird unangenehm, aber auch faszinierend sein zu sehen, wie das ankommt, wenn der Film in die breiten Kinos kommt oder zu Hause angeschaut wird.

Das größte Kompliment für Großstadt ist, dass im Gegensatz zu Kevin Costners eigenem selbstfinanzierten Opus von 2024 Horizon – Eine amerikanische Sagawird es keine Megalopolis – Eine neue römische Saga: Kapitel ZweiCoppola hat es geschafft, die Geschichte, die er erzählen wollte, ganz nach seinen eigenen Vorstellungen zu erzählen.

Und es ist erwähnenswert, dass die Erzählung zwar nie wirklich an Dynamik gewinnt, aber definitiv nicht langweilig ist. Wirklich, der Wahnsinn von Großstadt ist die Art von Sache, die man tatsächlich selbst sehen muss. Vor allem, weil es Sind Momente, die sich so kühn anfühlen wie Coppolas Der Pate schockierte das Publikum damals, Entscheidungen, die bestätigen, dass dies kein Filmemacher ist, der auf Nummer sicher geht. Das ist ein Instinkt, den man bewundern sollte. Selbst wenn es zu diesem Ergebnis führt.

Großstadt kommt am Freitag, den 27. September, in die Kinos.