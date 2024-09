50 Cent hat ein Zuhause für seine Dokumentarserie über Sean „Diddy“ Combs‘ Vorwürfe sexueller Nötigung gefunden. Wie zuerst berichtet von Vielfaltist das Projekt bei Netflix gelandet. Darüber hinaus wurde der Umfang der Dokumentation auf Diddys jüngste Anklage wegen Sexualverbrechen vor dem Bundesgericht ausgeweitet.

Alexandria Stapleton wird bei House of Nonfiction Regie führen und als ausführende Produzentin fungieren. 50 Cent wird über sein Label G-Unit Film & Television als ausführende Produzentin fungieren.

Stapleton war zuvor Regisseur der Netflix-Dokumentation Hallo Privilege. Ich bin’s, Chelsea; die Dokuserie von FX Stolz; und ein 2023 erschienener Dokumentarfilm von Reggie Jackson mit dem Titel Reggie.

„Dies ist eine Geschichte mit erheblichen menschlichen Auswirkungen. Es ist eine komplexe Erzählung, die sich über Jahrzehnte erstreckt, nicht nur die Schlagzeilen oder Clips, die wir bisher gesehen haben“, sagten 50 Cent und Stapleton in einer gemeinsamen Erklärung. „Wir bleiben unserem Engagement treu, den Stimmlosen eine Stimme zu geben und authentische und differenzierte Perspektiven zu präsentieren. Obwohl die Anschuldigungen verstörend sind, fordern wir alle auf, sich daran zu erinnern, dass die Geschichte von Sean Combs nicht die ganze Geschichte des Hip-Hop und seiner Kultur ist. Wir wollen sicherstellen, dass individuelle Handlungen die breiteren Beiträge der Kultur nicht in den Schatten stellen.“

50 Cent kündigte im vergangenen Dezember an, dass er als ausführender Produzent eines Dokumentarfilms über Combs‘ Anschuldigungen fungieren werde, dessen Erlös „Opfern von sexueller Nötigung und Vergewaltigung“ zugutekommen solle. Zu diesem Zeitpunkt hatten vier Frauen – darunter seine Ex-Freundin und Label-Unterzeichnerin Cassie – Klagen wegen sexueller Nötigung eingereicht.

Er zeigte in einer Vorschau auf die Dokumentation auch einen Clip des ehemaligen Rappers von Bad Boy Records, Mark Curry, in dem dieser behauptet, Combs würde auf Partys Alkohol versetzen, um ihn an Frauen auszuschenken, und spezielle, unvermischte Flaschen für die Männer bereithalten.

Letzte Woche wurde Combs verhaftet und wegen Verschwörung zum organisierten Verbrechen, sexuellen Menschenhandels, Betrugs oder Nötigung und Beförderung zum Zwecke der Prostitution angeklagt. Er plädierte auf nicht schuldig, bleibt aber in Haft, da ihm eine Freilassung auf Kaution verweigert wurde.