Ben Stiller kehrt für sein nächstes Projekt in die Sportwelt zurück, einen Pickleball-Film mit dem Titel Der Dink.

Jake Johnson, Mary Steeburgen und Ed Harris werden in dem Joint Venture von Stillers Red Hour Films und Rivulet Films die Hauptrollen spielen, während Tennisstar Andy Roddick und Stiller Nebenrollen spielen. Josh Greenbaum, der an dem kommenden Film arbeitet, Weltraumbälle Fortsetzung, soll das Projekt leiten.

Der Dink handelt von „einem abgehalfterten Tennisprofi (Johnson), der beim Versuch, einen in der Krise steckenden Club zu retten und den Respekt seines Vaters zu gewinnen, gezwungen ist, ein feierliches Gelübde zu brechen und das zu tun, was er geschworen hat, nie zu tun: Pickleball spielen.“

In diesem Jahr wurde Pickleball zum dritten Mal in Folge zum am schnellsten wachsenden Sport in Amerika gekürt. Schätzungsweise 36 Millionen Menschen haben sich für das Spiel entschieden, da seine Popularität weiter zunimmt. Die Dreharbeiten für den Film sollen im November in Los Angeles beginnen.

Stiller befindet sich in der Endphase der Postproduktion für die zweite Staffel von Abfindungdas im Januar 2025 endlich zu Apple TV+ zurückkehren soll. Sehen Sie sich unsere Zusammenfassung seiner besten Rollen noch einmal an.

Seit seinem Durchbruch als Nick Miller in Neues MädchenJake Johnson hat mehr Zeit in der Filmwelt verbracht, mit jüngsten Projekten einschließlich der Into the Spider-Verse Serie und sein Regiedebüt, Selbstständigkeit.