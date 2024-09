Willkommen zurück bei Fan Chant, einer wöchentlichen Kolumne für K-Pop-Fans, Stans und Neulinge. Diese Woche kehren P1Harmony zurück, um in ihr neues Album einzutauchen, TRAURIGES LIED. Wie immer gilt: Wenn Ihnen das, was Sie lesen, gefällt, können Sie gerne meinen Begleit-Newsletter abonnieren, um Fan Chant jede Woche direkt in Ihren Posteingang geliefert zu bekommen!

P1Harmony haben sich einen Ruf für eingängige, hip-hop-orientierte Musik erarbeitet. Aber für ihr neuestes Mini-Album waren sie bereit, die Dinge in eine etwas andere Richtung zu lenken; mit TRAURIGES LIEDund insbesondere mit dem Titelsong, verwenden sie lateinamerikanische Rhythmen und energetische Klaviermelodien auf eine Art und Weise, die in ihrer Diskographie einzigartig ist.

Keeho, der Leiter der Gruppe, nennt es die „praktischste“ Arbeit, die die sechsköpfige Band je produziert hat. „Vom musikalischen Aspekt bis hin zur Ideenfindung waren wir bei jedem Schritt dabei“, erklärt er. „Es wirkt auf uns persönlich und das macht es so besonders.“

TRAURIGES LIED bietet außerdem den allerersten Unit-Track von P1Harmony in Form von Intak und Jongeobs intensivem, rauchigem „WASP“. „Ich bin wirklich zufrieden damit, wie der Song geworden ist“, bestätigt Intak. „Die Rap-Mitglieder haben so tolle Arbeit geleistet“, bemerkt Theo.

