Vor dem Finale der zweiten Staffel von Haus des Drachengaben HBO und Max eine Vorschau auf ihr kommendes Angebot an Originalprogrammen, deren Premiere für Ende 2024 und 2025 geplant ist.

Insbesondere bot das Sizzle Reel erste Einblicke in die zweite Staffel von Der Letzte von unsStaffel drei von Der weiße LotusDie ES Prequel-Serie Willkommen in Derryund das neue Game of Thrones Spin-off-Serie Ein Ritter der Sieben KönigreicheDie Premiere aller vier Titel ist für 2025 geplant.

Die Vorschau enthält auch Filmmaterial von Der Pittein neues Drama mit Noah Wyle und JJ Abrams‘ neue Serie‘ Staubtuchunter anderem mit Rachel Hilson und Josh Holloway in den Hauptrollen.

Der erste Blick auf Staffel 2 von The Last of Us. Erscheint 2025. pic.twitter.com/L3WNowjfCT — KONSEQUENZ (@consequence) 5. August 2024

Alle im HBO/Max Sizzle Reel gezeigten Titel:

*Bezeichnet einen neuen Titel, der 2025 erscheint

*Ein Ritter der Sieben Königreiche (HBO Original-Dramaserie)

*Und einfach so… (Max Original Comedy Series)

Chimp Crazy (vierteilige Original-Dokumentarserie von HBO)

Creature Commandos (Max Original Zeichentrickserie für Erwachsene)

Dune: Prophecy (HBO-Original-Dramaserie)

*Duster (Max-Original-Dramaserie)

Harte Schläge: Trainingslager mit den Chicago Bears (HBO Original-Sportdokumentationsserie)

Harley Quinn (Max Original Zeichentrickserie für Erwachsene)

Branche (HBO Original-Dramaserie)

*Es: Willkommen in Derry (HBO Original-Dramaserie)

Meine geniale Freundin (HBO-Original-Dramaserie)

Das Franchise (HBO-Original-Comedyserie)

*The Gilded Age (HBO-Original-Dramaserie)

Der Pinguin (HBO Original Miniserie)

*The Pitt (Max-Original-Dramaserie)

*The Last of Us (HBO-Original-Dramaserie)

Das Sexleben von College-Mädchen (Max Original Comedy Series)

*Der weiße Lotus (HBO-Original-Dramaserie)

Wise Guy David Chase und die Sopranos (zweiteilige Originaldokumentation von HBO)