(Anmerkung des Herausgebers: Im Folgenden finden Sie Spoiler bis zum Finale der zweiten Staffel von Haus des Drachen.)

Es gibt einen guten Grund, über das Finale der zweiten Staffel von Haus des Drachennämlich dass es endet Nur als die Dinge gut liefen. Die Game of Thrones Die Prequel-Serie, die vor langer Zeit für die dritte Staffel verlängert wurde, widmet ihre letzten Minuten einer Montage, die im Wesentlichen die Handlung der nächsten Staffel vorbereitet: Armeen marschieren in die Schlacht, Schiffe stechen in See, junge Frauen finden Drachen. (Normales Prestigedrama-Zeug.)

Obwohl das Ende spannender nicht sein könnte, überwiegt die wahre Freude über die Tatsache, dass mit dieser 18. Folge Haus des Drachen hat als Serie endlich Fuß gefasst. Nicht, weil die dritte Staffel epischer Schlachten endlich ins Rollen kommt, sondern weil die Charaktere sich endlich lebendig anfühlen.

Obwohl die Serie immer gut produziert und von Woche zu Woche fesselnd war, Haus des DrachenDie Show hat sich in ihrer Herangehensweise immer ein wenig trocken angefühlt, was wohl auf das Ausgangsmaterial zurückzuführen ist. Der Haupttext, auf dem Haus des Drachen basiert ist Haus des Drachen Co-Schöpfer George RR Martin Feuer & Blutdas nicht wie ein dynamisches fiktives Werk geschrieben ist, sondern als Geschichtsbuch, das diese fiktive Geschichte aufzeichnet. (Sein Autor im Universum ist Erzmaester Gyldayn, ein Historiker, der Hunderte von Jahren nach den aufgezeichneten Ereignissen schreibt.)

Das Problem bei der Adaption eines Geschichtsbuchs, selbst eines fiktiven, besteht darin, dass die Ereignisse der Geschichte gegenüber den beteiligten Personen betont werden, was zu einer Show führt, die aus den Randfiguren ausbrechen muss. Menschen, die sich des Lebens außerhalb des Thronsaals bewusst sind, deren Interessen über das hinausgehen, wer zufällig die Krone trägt, und die sich vielleicht sogar dafür entscheiden, lächeln dann und wann.

Das etablierte Ensemble hatte schon früh Potenzial: Die Sehnsucht nach ihrem Geburtsrecht von Rhaenyra (Milly Alcock, dann Emma D’Arcy), die komplizierten Intrigen von Larys (Matthew Needham), die heimliche Liebe zwischen Laenor (John Macmillan) und Joffrey (Solly McLeod). Aber erst in Staffel 2 begannen bestimmte Leute aufzublühen. Nehmen wir Mysaria (Sonoya Mizuno), die auch in Staffel 1 einige faszinierende Momente hatte – bevor sie in Staffel 2 als kluge Beraterin von Rhaenyra wirklich reifer wurde.