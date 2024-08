David Lynch hat bekannt gegeben, dass er an einem Lungenemphysem leidet und nicht mehr in der Lage ist, Projekte vor Ort persönlich zu leiten.

Der 78-jährige Filmemacher gab seinen Gesundheitszustand in einem neuen Interview mit bekannt Bild & Ton Magazin, in dem er verriet, dass er durch „langes Rauchen ein Lungenemphysem bekommen hat und deshalb, ob ich will oder nicht, ans Haus gefesselt bin. Ich kann nicht rausgehen. Und ich kann nur eine kurze Strecke laufen, bevor mir der Sauerstoff ausgeht.“

„Rauchen war etwas, das ich absolut liebte, aber am Ende hat es mich kaputt gemacht. Für mich war es Teil des Künstlerlebens: der Tabak und der Geruch davon, und Dinge anzünden und rauchen und sich zurücklehnen und eine rauchen und sich seine Arbeit ansehen oder über Dinge nachdenken; nichts auf dieser Welt ist so schön wie das“, bemerkte Lynch. „Inzwischen bringt es mich um. Also musste ich aufhören.“

Lynch merkte auch an, dass es „wegen Covid sehr schlimm für mich wäre, krank zu werden, selbst mit einer Erkältung.“ Daher müssten alle zukünftigen Regieprojekte von zu Hause aus durchgeführt werden. Das ist keineswegs die ideale Situation, wie er selbst zugab, aber er schließt die Möglichkeit nicht völlig aus. „Ich bin gerne mittendrin und hole mir dort Ideen. Aber ich würde versuchen, es aus der Ferne zu tun, wenn es darauf ankommt“, sagte Lynch.

Lynchs letztes großes Projekt war Twin Peaks: Die Rückkehr im Jahr 2017. Er sagte Bild & Ton dass er vor kurzem ein Animationsprojekt für Netflix vorgeschlagen hat, genannt Snootweltaber der Streamer lehnte letztendlich ab. Er äußerte auch die Hoffnung, sein nicht produziertes Drehbuch aus dem Jahr 2010 noch zu drehen Antilopen laufen nicht mehr.

Letzte Woche hat sich Lynch mit Chrystabell für ein neues gemeinsames Album zusammengetan, genannt Zellophan-Erinnerungendas von mehreren unter der Regie von Lynch gedrehten Musikvideos begleitet wurde.