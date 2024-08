Anhören über: Apple Podcasts | Spotify | Amazon Podcasts | Weitere Plattformen

Die Besetzung von Apple TVs Frauen in Blau trifft Kyle Meredith, um über die neue Serie zu sprechen, die von wahren Ereignissen inspiriert ist und Mexikos erste weibliche Polizeitruppe im Jahr 1970 begleitet, nachdem sie entdeckt, dass ihre Truppe nichts weiter als ein Werbegag ist, um die Medien von einem brutalen Serienmörder abzulenken. Hören Sie oben oder wo auch immer Sie Ihre Podcasts erhalten.

Bárbara Mori, Ximena Sariñana, Natalia Téllez und Amorita Rasgado tauchen jeweils in die Details der Show ein und erkunden die größeren Themen Feminismus und hart erkämpfter Fortschritt.

Mori beginnt mit der Diskussion darüber, wie die Erzählung ein patriarchalisches System behandelt, wie die Besetzung und die Crew das Setting der 70er Jahre gestalteten und wie wichtig Frauen in Blau mit einer rein hispanischen Besetzung. Sariñana befasst sich dann mit den Herausforderungen und Möglichkeiten, eine Figur darzustellen, die autistisch ist, während Téllez betont, wie wichtig es ist, die Geschichte einem modernen Publikum zu präsentieren. Zum Schluss äußert Rasgado ihre Gedanken zu dem Feuer, das die reale Gruppe antrieb.

Hören Sie die Besetzung von Frauen in Blau Über all das und mehr können wir in der neuen Folge sprechen. Sie können sich das Interview (in zwei Teile aufgeteilt) auch unten auf YouTube ansehen. Frauen in Blau wird jetzt auf Apple TV+ gestreamt; unten sehen Sie eine Vorschau.

