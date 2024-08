Zu hören, dass David Lynch aufgrund seines Lungenemphysems nicht mehr das Gefühl hat, persönlich Regie führen zu können, ist für jeden Cineasten ein schwerer Schlag. Die Karriere des ikonoklastischen Regisseurs war faszinierend zu verfolgen, denn außerhalb seiner Arbeit für Spielfilme und das Fernsehen hat er bewiesen, dass er ständig erfinderisch ist: Er hat Musikvideos gedreht, ein Festival of Disruption in Los Angeles ins Leben gerufen und die Welt während der Pandemie täglich über das Wetter in Los Angeles auf dem Laufenden gehalten.

Was ihn jedoch auf die Weltbühne brachte, waren seine einzigartigen Erzählprojekte, atemberaubende Abgründe ins Unterbewusstsein, verankert durch furchtlose Darbietungen und eine dunkle, aber dennoch lustige Respektlosigkeit. Lynchs letzter Film war 2006 Inland Imperiumobwohl er uns auch 18 zusätzliche Stunden gab Zwillingsgipfel mit Die Rückkehr im Jahr 2017. Zusätzlich zum Original Zwillingsgipfeles handelt sich um eine beeindruckende Filmografie, die viele ikonische Dialogzeilen hinterlassen hat, die im Gedächtnis haften bleiben – insbesondere die 10 unten gezeigten.

Nachfolgend sind alle seine Hauptprojekte aufgeführt, mit Ausnahme des Projekts von 1984. Düne — aus Respekt vor Lynchs Gefühlen über den fertigen Film. (Er sagte kürzlich NPR, dass Düne „war nicht der Film, den ich machen wollte, weil ich kein letztes Wort hatte.“) Lynchs Leidenschaft für Kreativität bedeutet, dass er trotz gesundheitlicher Probleme immer noch neue Werke schafft – erst letzten Monat veröffentlichte er eine neue Single in Zusammenarbeit mit dem Künstler Chrystabell. Hoffentlich kommt noch mehr, denn niemand sieht die Welt wie David Lynch.

„Oh, ich weiß nicht viel über irgendetwas.“ – Henry Spencer (Jack Nance), Radiergummikopf (1977)

„Die Leute haben Angst vor dem, was sie nicht verstehen.“ – John Merrick (John Hurt), Der Elefantenmensch (1980)

„Heineken? Scheiß drauf! Pabst Blue Ribbon!“ – Frank Booth (Dennis Hopper), Blauer Samt (1986)

„Man muss sich das Leben nicht schwerer machen als nötig.“ – Sailor (Nicolas Cage), Wild im Herzen (1990)

„Wissen Sie, das ist – entschuldigen Sie – eine verdammt gute Tasse Kaffee. Ich habe in meinem Leben schon so viele Tassen Kaffee getrunken, und das hier ist eine der besten.“ – Agent Dale Cooper (Kyle MacLachlan), Zwillingsgipfel (1990–1991, 2017)

„Hör auf, so festzuhalten. Ich bin weg. Schon lange weg. Wie ein Truthahn im Mais.“ – Laura Palmer (Sheryl Lee), Twin Peaks: Feuerlauf mit mir (1992)

„Es ist nicht meine Art, dorthin zu gehen, wo ich nicht erwünscht bin.“ – The Mystery Man (Robert Blake), Verlassene Autobahn (1997)

„Das Schlimmste am Altsein ist die Erinnerung an die Zeit, als man jung war.“ – Alvin Straight (Richard Farnsworth), Die wahre Geschichte (1999)

„Es wird genau wie im Film sein. Wir werden so tun, als wären wir jemand anderes.“ – Betty Elms (Naomi Watts), Mulholland-Fahrt (2001)

„Ich dachte, eines Tages würde ich einfach aufwachen und herausfinden, was zum Teufel gestern los war. Ich bin nicht so scharf darauf, an morgen zu denken. Und der heutige Tag vergeht wie im Flug.“ – Nikki Grace/Susan Blue (Laura Dern), Inland Imperium (2006)

