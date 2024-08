Holt eure Tanzschuhe raus! Leben Ist Schön Geschenke, Ein großes Schön Block Party kehrt am 27. und 28. September für ein zweitägiges Block-Event mit Sets von Justice, LCD Soundsystem, Peggy Gou, Jamie xx und mehr in die Innenstadt von Las Vegas zurück. Das wird garantiert eine Party, und zu Ihrem Glück bieten wir einem glücklichen Fan die Chance, das ultimative All-Inclusive-Erlebnis zu gewinnen. Wir verlosen zwei VIP-Pässe für „Life is Beautiful Presents, A Big Beautiful Block Party 2024“ zusammen mit einem Aufenthalt im Plaza Hotel and Casino und einem Reisegutschein im Wert von 500 $.

Life Is Beautiful präsentiert eine große, schöne Blockparty 2024, die zu den Wurzeln des Festivals zurückkehrt und ein Blockparty-Format verwendet, das die Stadt in Nevada in eine riesige Tanzparty ohne Überschneidungen (!!) verwandelt. Das beeindruckende Lineup findet jeden Tag von 17:00 bis 2:00 Uhr statt und umfasst auch die Talente Jungle, James Blake, Thundercat, Toro y Moi, BadBadNotGood, Neil Frances, LP Giobbi, Empress Of, John Talabot und Fiji.

Der Spaß beginnt in 324 S. Main, in der Nähe des Plaza Hotel & Casino, nur einen kurzen Spaziergang vom Arts District, Symphony Park, East Fremont und der Fremont Street Experience entfernt.

Wochenendpässe sind über Stubhub, den offiziellen Ticketpartner von Life Is Beautiful, erhältlich. Zweitägige GA-Tickets kosten ab 229,00 USD und VIP-Tickets ab 399,00 USD. VIP-Pässe beinhalten Express-Eintritt, Zugang zu exklusiven Zuschauerbereichen, spezielle Speisen- und Getränkeangebote, Wiedereintritt zur Veranstaltung und klimatisierte Toiletten. Schnappen Sie sich Ihre Tickets, bevor sie vergriffen sind! Oder noch besser …

Nutzen Sie Ihre Chance auf gewinnen zwei VIP-Pässe, ein Aufenthalt im Plaza Hotel and Casino und ein Reisegutschein im Wert von 500 USD über das Widget unten. Wenn Sie das Widget nicht sehen können, können Sie hier einsteigen.